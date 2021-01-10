速遞工程技術高級職稱評審實現突破　上海公示首名速遞高級工程師

近日，上海市郵政管理局組織推薦圓通速遞一名高層次技術人才申報速遞工程技術高級職稱，目前已成功通過評審進入公示，這是上海首位速遞高級工程師。

上海市郵政管理局組織推薦圓通速遞一名高層次技術人才申報速遞工程技術高級職稱，圖為該圓通速遞員工。（《新民晚報》）

內媒報道指，圓通速遞該名員工名叫金龍，今年43歲，畢業於韓國忠北大學計算機科學專業，是一名博士。從2016年9月開始至今，金龍就職於圓通速遞。在此期間，金龍主持或參與研發了「四合一RFID隧道機」設備以及「人臉識別無人取件閘機系統」、「快遞面單信息OCR識別平台」、「OCR文字識別平台」、「身份證識別平台」、「海外在線客服系統」、「真假號碼驗證平台」、「數據驗證平台」等項目。

此次高層次技術人才評審高級職稱是在上海市人力資源和社會保障局、建設交通工作黨委和交通委的支持指導下，根據民營企業高層次技術人才職稱評審「直通車」制度，由上海局和相關行業專家推薦上報、相關高評委專家評審通過的。

近年來，上海市建立了職稱評審「直通車」制度，對該市民營企業中業績貢獻突出的高層次人才，可比照同類人員，直接申報高級職稱。業內人士指出，此次「直通車」制度在以民營企業為主的速遞行業成功應用，對拓展速遞行業高層次技術人才職業發展通道、解決他們在上海的工作和生活需求，鼓勵他們紮根上海、服務上海具有重要的引導和示範意義。

（綜合報道）