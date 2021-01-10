據內媒報道，臨近春節，國內多地近期均開展根治欠薪冬季專項行動。

臨近春節，國內多地近期均開展根治欠薪冬季專項行動。圖為貴州一家皮具手袋工廠。（中新社）

國務院根治拖欠農民工工資工作領導小組辦公室去年印發《關於開展根治欠薪冬季專項行動的通知》，決定從2020年11月6日至2021年春節前，在全國組織開展根治欠薪冬季專項行動。《通知》明確，對查實的欠薪違法行為，各地區要做到「兩清零」，即2020年發生的政府投資工程項目、國企項目以及各類政府與社會資本合作項目拖欠農民工工資案件在2020年底前全部清零，其他欠薪案件在2021年春節前動態清零。

報道指，重慶市從2020年11月至2021年春節前，在全市範圍內組織開展根治欠薪冬季專項行動。重慶市本次專項行動以招用農民工較多的工程建設領域和勞動密集型加工製造及受疫情影響嚴重的行業為重點，旨在實現「兩清零」目標。

廣西南寧市人社局指，南寧市多措並舉開展根治欠薪冬季專項行動，為176名勞動者追發勞動報酬366萬元（人民幣，下同）。這場欠薪冬季專項行動將持續至春節前結束。

重慶市從2020年11月至2021年春節前，在全市範圍內組織開展根治欠薪冬季專項行動。圖為重慶一間食品加工廠內，工人正在工作。（中新社）

浙江金華市及河南南陽市目前也在全市範圍內開展根治欠薪冬季專項行動。此外，四川巴中市組建4個檢查督導組，對全市56個在建工程項目進行全覆蓋排查和60個國務院、省政府督辦欠薪線索查處情況進行「回頭看」覆核，並暗訪各區縣冬季專項行動推進情況。以「發點球」方式，將排查的120餘個問題通報給相關部門和政府主要領導，落實專人督促限期整改。

此外，國務院總理李克強去年12月30日主持召開國務院常務會議，會議指出，為確保農民工按時足額拿到工資，要督促各類項目欠薪春節前動態歸零，政府和國企項目務必率先歸零。對一時難以完全解決或企業主欠薪逃匿的，要動用工資保證金、應急周轉金或其他管道籌措資金，清償欠薪或墊付工資。

會議又提出，要嚴厲打擊惡意欠薪違法行為，依法查處重大欠薪案件，並把相關企業及其負責人列入欠薪「黑名單」，實施失信聯合懲戒，並對欠薪問題突出的要公開曝光，對相關負責人依法約談。

（綜合報道）