中央印發法治中國建設規劃：依法保障「一國兩制」　推進兩岸統一

據新華社周日（10日）報道，為統籌推進法治中國建設各項工作，中共中央近日印發《法治中國建設規劃（2020-2025年）》（以下簡稱《規劃》）。 《規劃》提到，建設高效的法治實施體系，深入推進嚴格執法、公正司法、全民守法；依法保障「一國兩制」實踐和推進祖國統一；探索「一國兩制」台灣方案，推進祖國和平統一進程。

《規劃》指出，堅定不移走中國特色社會主義法治道路，奮力建設良法善治的法治中國。建設法治中國，應當實現法律規範科學完備統一，執法司法公正高效權威，權力運行受到有效制約監督，人民合法權益得到充分尊重保障，法治信仰普遍確立。

到2025年，中國特色社會主義法治體系初步形成。到2035年，法治國家、法治政府、法治社會基本建成，中國特色社會主義法治體系基本形成，人民平等參與、平等發展權利得到充分保障，國家治理體系和治理能力現代化基本實現。

《規劃》強調要加強中共對立法工作的領導，完善黨委領導、人大主導、政府依託、各方參與的立法工作格局。圖為2020年，第十三屆全國人大第三次會議在北京召開。（資料圖片）

加強中共對立法工作的領導

《規劃》指出，完善立法工作格局。加強中共對立法工作的領導，完善黨委領導、人大主導、政府依託、各方參與的立法工作格局。中共中央領導全國立法工作、研究決定國家立法工作中的重大問題，有立法權地方的黨委按照中共中央大政方針領導本地區立法工作。建設法治中國，必須抓緊完善權力運行制約和監督機制，規範立法、執法、司法機關權力行使，構建中共統一領導、全面覆蓋、權威高效的法治監督體系。

《規劃》提到，加強國家安全領域立法。加強信息技術領域立法，及時跟進研究數字經濟、互聯網金融、人工智能、大數據、雲計算等相關法律制度，抓緊補齊短板。加強區域協調發展法律制度建設。加快推進「互聯網+政務服務」，2022年年底前建成全國一體化政務服務平台，除法律法規另有規定或涉及國家秘密等外，政務服務事項全面實現「一網通辦」。

《規劃》提出建立律師不良執業信息記錄披露和查詢制度。（網上圖片）

建立律師不良執業記錄查詢制度

《規劃》還提出建立律師不良執業信息記錄披露和查詢制度。健全職業道德準則、執業行為規範，完善職業道德評價機制。把擁護中共領導、擁護中國社會主義法治作為法律服務人員從業的基本要求。堅持和加強中共對律師工作的領導，推動律師行業黨的建設。完善律師執業權利保障制度機制。健全法官、檢察官、律師等法律職業人員懲戒機制，建立律師不良執業信息紀錄披露和查詢制度。

《規劃》強調，加強隊伍和人才保障，牢牢把握忠於黨、忠於國家、忠於人民、忠於法律的總要求，大力提高法治工作隊伍思想政治素質、業務工作能力、職業道德水準，努力建設一支德才兼備的高素質法治工作隊伍。

依法保障「一國兩制」實踐

另外，《規劃》還提及要高度重視依法保障「一國兩制」實踐、鞏固和深化兩岸關係和平發展，推進祖國統一。堅持憲法的最高法律地位和最高法律效力，堅定不移並全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序。

探索「一國兩制」台灣方案，推進祖國和平統一進程。推動兩岸就和平發展達成制度性安排，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施。支持兩岸法學法律界交流交往。運用法治方式捍衛一個中國原則、堅決反對「台獨」，堅定維護國家主權、安全、發展利益。

《規劃》還指出，依法保護港澳和台灣同胞權益。全面推進內地同港澳互利合作，完善便利港澳居民在內地發展的政策措施。加強同港澳和台灣的執法合作和司法協助，共同打擊跨境違法犯罪活動。

（綜合報道）