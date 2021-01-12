內地驚現手機App偽造「健康碼」　隨意改身份城市切換顏色

據內地傳媒報道，網上近日出現一個名為「健康碼演示」的手機App，不僅可以根據用戶的需要隨意更改身份資料、顯示城市地區等，還能自行切換二維碼（QR Code）顏色。 目前該手機App在Google Play上已被下架，但截至下架前已有超過1000次的下載量。

據介紹，「健康碼演示」宣稱其功能是「模擬各地區的健康碼／復工碼／通行碼的不同顯示風格」，可展示「綠碼」、「黃碼」、「橙碼」、「紅碼」狀態，並且可以自定義顯示數據，例如地區、城市、姓名等。

不過，App當中有「注意」一欄，寫明以上功能是「僅作為演示目的」、「請勿用於被掃瞄的場合」。

「健康碼演示」在簡介指開發公司為「派派科技」，地址是在浙江杭州。惟內媒循線查詢，相關大廈的工作人員卻稱未聽說過「派派科技」，所提到地址是屬於普通住戶，並非商戶。此外，在「企查查」等內地的企業資料查詢平台上，也未搜索到「派派科技」的資料。

律師：用家若構成犯罪 最重可處死刑

有刑事辯護律師受訪就表示，如果使用偽造健康碼的人本身攜帶新冠病毒，其行為就可能構成以危險方法危害公共安全罪，即使尚未造成嚴重後果，仍會被法院判處三年以上十年以下有期徒刑，致人重傷、死亡或者使公私財產遭受重大損失，更會判處處十年以上有期徒刑，甚至無期徒刑或者死刑。

內地民眾現時出門幾乎必備健康碼。（中新社）

值得一提是，內地現時盛行的「健康碼」手機App，最初亦是由杭州率先推出，是當地一群科技警察研發。「健康碼」先後歷經29次技術調整、14個版本和63項功能迭代，才最終使正確達99%以上，並從此向全國推行。

（綜合報道）