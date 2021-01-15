美國再將小米等9間中國企業列入制裁名單　外交部：損人不利己

當地時間周四（14日），美國國防部再將9間中國公司，列入與解放軍有關的中國企業制裁名單，並指涉事公司為在美國直接或間接運作的「中共軍事企業」。 在北京，外交部發言人趙立堅在周五（15日）舉行的例行記者會上表示，美方做法損人不利己，中方將採取必要措施維護自身權益。

外交部發言人趙立堅表示，美國做法損人不利己。（外交部）

趙立堅表示，特朗普政府泛化國家安全概念，濫用國家力量，一再無端打壓中國企業，中方對此堅決反對。美方有關行徑逆歷史潮流而動，違背其一貫標榜的市場競爭原則和國際經貿規則，干擾中美之間正常經貿和投資合作，打擊外國企業在美投資的信心，也終將損害美國企業和投資者的利益。這是美國一些人損人不利己的又一例證。

趙立堅指，美國軍民融合政策歷史可以追溯到第一次世界大戰之前，美國政府一直是軍民融合政策的主推手，正在全方位多領域地加快實施軍民融合。美國很多大型跨國公司本身就是軍民融合體，其經營範圍、產品類型跨越軍民領域。

趙立堅強調，特朗普政府出台上述措施再一次向世人展示了甚麼是單邊主義，姘麼是雙重標準，什麼是霸凌行徑。中方將採取必要措施，堅決維護中國企業的正當合法權益，堅決支持中國企業依法維護自身權益。

較早前，美國國防部將包括小米、中國商飛、中微半導體設備、籮筐技術公司、北京中關村發展投資中心、高雲半導體、大新華航空、中譯語通、中國航空集團的9間中國公司，列入「與中國軍方相關」的黑名單中，並要求美國投資者在2021年11月11日前出售所持有黑名單公司的股份。

（綜合報道）