港警「小虎」入選內地「平安之星」　獲鄧炳強普通話拍片打氣

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-01-22 18:40

香港警察「小虎」在前年10月1日的一場反修例運動中，遭人淋鏹水，導致手臂嚴重灼傷。事後「小虎」在其微博賬戶「空手小虎」中，分享傷勢以及康復狀況，進而備受內地網民熟識。 近日，「小虎」入選由中國長安網、中央政法委長安劍聯合舉辦的網絡宣傳評選活動「平安之星」的「平安英雄榜」，目前已經獲得28559票，暫列榜單第5名。 對此，香港警方還在官方微博上發布警務處處長鄧炳強，用普通話為「小虎」加油打氣的短片，「很高興我們的小虎成為了平安之星的候選人，感謝同胞們對香港警察的支持」。

警務處處長鄧炳強用普通話為「小虎sir」加油打氣。（微博@香港警察）

香港警方在官方微博賬戶發出的帖文表示，「小虎sir為了香港的平安，一年多來承受著無盡的痛苦，我們香港警隊上下都在等小虎痊癒歸來」，並附上警務處處長鄧炳強用普通話為「小虎」加油打氣的短片。「小虎」亦有轉載該則微博，稱「香港警務處處長一哥鄧sir親自錄製視頻支持並為小弟撐場，小弟實在與有榮焉，感謝一哥，感謝香港警隊，感謝各位」。

除此之外，藝人鄭希怡日前亦在微博發布用普通話錄製的為「小虎」加油片段，「感謝你的無畏付出，也請一定要努力堅持下去，戰勝傷痛，爭取早日康復！我們期待著你的健康回歸」。

藝人鄭希怡亦在微博發視頻片段。（微博@鄭希怡）

據了解，目前，由網民和媒體推薦的300位「平安之星」候選人，正在網上展開公開票選，「小虎」入選後表示，「請大家給與掌聲予中國的香港警察」。

「平安之星」每月將從各行各業中評選出在推進平安中國建設中湧現出來的紮根基層、無私奉獻、守護國家安全、社會安定、人民安寧的先進人物。每月選出100位「平安英雄」、50位「平安衛士」，組成月度「平安之星」。最後對所有月度「平安之星」進行總投票，決出年度「平安之星」300名，即「平安英雄」榜200名、「平安衛士」榜100名。

港警「小虎」入選12月「平安之星」評選。（微博）

（中央政法委長安劍微信公眾號）