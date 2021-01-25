新冠肺炎｜紐時指中國阻礙疫情溯源　環時：收起你的滿紙荒唐言

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-01-25 12:37

近日，《紐約時報》的報道指中國為疫情溯源設置障礙，又指中國政府努力推出一些病毒首先出現在國外的毫無根據的理論。 對此，官媒《環球時報》22日（上周五）發表評論文章稱，這完全是毫無根據的一派胡言。

《紐約時報》本用15日報道指，世衛專家組在進入中國的問題上遇到了障礙，表明中國政府在繼續努力對調查進行控制，又指中國一再阻撓調查組的到來，並阻礙調查。報道又指，中國政府一直努力推出一些病毒首先出現在國外的毫無根據的理論。中國科學家在沒有證據的情況下已提出，來自海外的包裝食品可能將病毒帶入中國，或者疫情大流行可能始於印度。

《環球時報》的評論文章題為《@紐約時報，收起你的滿紙荒唐言》。文章指世衛專家組之所以一年後正式來華，因素很多，包括過去一年全球疫情嚴重，世衛組織的中心任務和當務之急是協調和指導全球抗疫。在溯源問題上，必須秉持科學態度，通過嚴謹細緻、科學的方式方法開展相關工作與合作，不能搞政治化、污名化，更不能打著病毒溯源的幌子進行所謂追責索賠、討說法，向任何一方施壓。個別國家出於政治目的，執意要對華搞所謂「獨立調查」，對溯源工作造成干擾。

文章又稱，此次世衛專家組一行15人，只有個別人因IgM檢測呈陽性滯留在新加坡，這是出於安全需要，對任何人都一視同仁，也說明嚴格執行防疫規定的必要性。《紐約時報》怒氣沖沖地把這也視為中國為疫情溯源「設置障礙」，實在是故意找茬，毫無道理。

文章稱，《紐約時報》指責中國反覆釋放病毒源頭不在中國或者不只有一處源頭的信息，還說中國官員多次暗示世衛專家組還應該去其他國家。這純屬無理取鬧。其他國家的媒體報道專家們發現了比武漢更早的病例，中國媒體為什麼就不能報道或引用？何況中國從沒明示或暗示病源來自哪裡，多源頭也是世衛組織的觀點。

文章最後稱，《紐約時報》在美國政府輪換的當口發這樣的文章，目的是顯而易見的：無非是想向拜登政府施壓，讓其在疫情問題上接過前任政府的衣缽，繼續把它作為打壓中國的手段，阻止中美在抗疫和其他方面可能的合作。

（綜合報道）