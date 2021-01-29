中美關係｜樂玉成同意「中美各邁一小步」　為改善關係創造條件

撰文： 範曉鵬 最後更新日期： 2021-01-29 11:37

美國新總統拜登上台，中美關係會否出現變化備受關注。1月28日，中國外交部負責日常工作的副外長樂玉成呼籲美國調整對華戰略，實現「撥亂反正」；並罕見表明緩和關係的實質姿態，同意雙方先行各讓一步。

中國副外長樂玉成可能在向拜登釋放積極的訊號。（Reuters）

1月28日，樂玉成出席中國官方媒體中國日報社活動「新時代的中美關係」，並發表致辭。他說，中美關係經歷了建交40多年來最嚴峻的局面。走進2021年，由衷希望中美關係也要「辭舊迎新」。

樂玉成在當天致辭中回顧了美國新任總統拜登（Joe Biden）的四次訪華，並勸吿拜登吸取特朗普（Donald Trump）時期的反面教訓，面對新冠肺炎，「要把彼此視為隊友而非對手；要相互照亮，而不是相互較量；要互做榜樣，而不是互比力量」。

樂玉成並呼籲以Respect（相互尊重）、Reversal（撥亂反正）、Renewal（重開合作）、Responsibility（責任擔當）四個「R」來處理中美關係，尤其是認為撥亂反正至關重要，需要行動起來。他更首次以中國外交部高層的身份表態，「同意美方一些人的建議，雙方可以先邁出一小步，逐步積累共識和成果，為進一步改善關係創造條件。」