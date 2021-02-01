075兩棲攻擊艦三號艦下水　首艦現身廣東湛江

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-01 11:20

根據上海海事局早前發布的航警，075兩棲攻擊艦三號艦於1月29日13時至14時30分出塢下水，同時下水的還有一艘054AP護衛艦。 另據最新網傳短片及照片顯示，075首艦目前已抵達廣東湛江，這表明該艘艦艇即將服役。075首艦上還出現了一架無人機模型，不過目前尚不知其具體型號。

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而在此前就有消息指，075艦配屬南海艦隊的可能性最高。

中國軍事專家宋忠平此前曾稱，南海的海況更加複雜，更適合075型進行全面海上試驗，為軍艦參與戰鬥做好準備。他還表示，「如果中國人民解放軍想拿回台灣，東部和南部戰區必須合作展開聯合行動。」

根據公開數據，075型兩棲攻擊艦長度250米，寬度30米，吃水8.5米，速度23節。排水量預計為4萬噸，可搭載30架直升機，同時起飛6架直升機，搭載水陸兩棲63系列坦克與運兵車，以及ZTD-05系列高速兩棲突擊坦克，或者05式兩棲步戰車。武器方面將會裝備兩門30毫米近防炮以及兩套近程紅旗-10導彈發射系統。

075三號艦下水高清圖（請點擊瀏覽）：

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075首艦在2019年9月下水安裝設備，2020年8月5日海試。

2020年8月23日，經過18天的試航之後，075首艦完成試航，返回上海滬東造船廠。

2020年8月27日，中國國防部新聞發言人吳謙表示，「我可以證實，中國海軍首艘075型兩棲攻擊艦已順利完成第一階段航行試驗。該艦是中國自主研製的首型兩棲攻擊艦，具有較強的兩棲作戰和執行多樣化任務能力。」