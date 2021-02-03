科興指疫苗效力符合世衛及國家標準　獲藥監局受理附條件上市申請

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-02-03 20:25

北京科興微信公眾號今日（3日）發布消息稱，北京科興中維生物技術有限公司新型冠狀病毒滅活疫苗附條件上市申請獲國家藥監局受理。

科興微信公眾號的文章稱，科興控股生物技術有限公司旗下子公司北京科興中維生物技術有限公司（科興中維）研製的新型冠狀病毒滅活疫苗克爾來福，在境外Ⅲ期臨床試驗中取得進展，該疫苗接種後安全性良好，完成兩劑接種14天後，針對由新冠病毒感染引起的疾病（COVID-19）的保護效力情況達到世界衛生組織相關技術標準及國家藥監局印發的《新型冠狀病毒預防用疫苗臨床評價指導原則（試行）》中相關標準要求。

2月3日，科興中維已正式向國家藥監局提交附條件上市申請，並獲得受理。

根據《中華人民共和國疫苗管理法》《中華人民共和國藥品管理法》等要求，對於應對重大突發公共衛生事件急需的疫苗，藥品監管部門可以依法附條件批准上市。去年年底，國藥集團研發的新冠肺炎疫苗獲准附條件上市，是內地首款獲准上市的新冠病毒疫苗。

港府早前通過預先採購協議，購買三款由不同製造商生產的疫苗，其中復星醫藥和德國藥廠BioNTech生產的疫苗上月正式經法律核准可在港作緊急使用，預期2月底到港；阿斯利康藥廠與英國牛津大學合作研發的疫苗則要下半年才能供港。至於科興控股（香港）有限公司生產的疫苗，原先有望最早供港，但目前尚欠臨床研究數據。