山東工廠違法倒廢料排水管洩硫化氫　38人中毒一家四口人畜俱亡

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-05 14:06

山東濰坊諸城市舜王街道箭口社區上月31日發生違法傾倒化工廢料事件，導致38人中毒，其中一家4口經全力搶救無效身亡。警方截至周三（3日）已抓獲疑犯23人。 有受害者家屬接受內媒訪問講述細節，指家人雖與化工廢料排放地有一定距離，但因家中管道直通地下排水管，故房內有毒有害氣體濃度較高。更有民眾表示，事件導致「鄰居家的狗、鴨、鵝都熏死了」。 另外經專家現場勘察，初步確定事故原因為違法傾倒的化工廢料揮發，產生有害氣體。

據村民透露，早在事發前約一周已有村民因聞到刺激性氣味而咳嗽，1月31日凌晨2時許，村內下水道突然冒出大量白煙，另有多人聞到濃重刺鼻的臭雞蛋味、煤氣味，之後便有多人中毒。當日凌晨，正在睡覺的梁軍被濃烈的煤氣味熏醒，「感覺煤氣罐就放在鼻子下」，可是發現家中的煤氣罐沒問題後便又睡着，直到早上始發現未有用被子蒙頭睡覺的妻子和小孩子皆出現頭暈、噁心、咳嗽等中毒跡象。

社區附近的一間餐館老闆表示，鄰居家的狗、鴨、鵝都在事件中被熏死，另一名茶莊老闆趙先生則指，出事當日是臭味最大的一天，其茶莊為此需要暫停營業，而他自己一度以為是空氣污染，沒想到茶莊對面開理髮店的一家人會出事。

有4名親人在事件中不幸離世的魏先生表示，死者分別是他的妹妹、妹夫、外甥女和妹夫的父親，而其外甥也中毒住院，慶幸目前已脫離危險。他憶述，自己開車賣菜，經常會路過妹妹家門口，而事發前幾天便已多次發現有異味，「我上貨就經過那個地方，我開的是個麵包車，車封閉的時候都聞著味兒了」。

案中中毒病人已全部轉送到諸城市人民醫院進行治療，諸城市亦第一時間成立了醫療救治領導小組應對。據報醫療團隊初步判斷致毒物質為劇毒化學物硫化氫，其是一種劇毒氣體，易溶於水，在空氣中的含量在萬分之五以上時足以奪命。

涉事廠房。 （央視截圖）

而事後警方、環保等部門人員趕到現場對異味來源進行摸排勘察，發現異味來源於當地的一處廢舊廠房院內。諸城市副市長孟祥韜表示，疑犯非法租用閒置的該處後，在東牆附近放置了油罐，並非法存儲從外地托運過來的化工廢液，再深夜順着油罐，沿着私埋的管道在大門外西側的一個井蓋處偷排偷放。

至於事發現場道路兩側雨水管網經已清洗完畢，廢棄廠區院內的化工廢料和罐體、污染土壤已被全部運走。經環保廳專家評估及專業設備多次監測，區域內空氣各項數據正常，環境風險已解除，周邊民眾恢復正常生產生活。

（綜合報道）