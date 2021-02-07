拜登任內中美外長首次通話　美媒：中國官媒隱去通話要點

撰文： 南希 最後更新日期： 2021-02-07 11:55

美國總統拜登（Joe Biden）上任後，中美兩國外交官於2月6日首次通了電話，就兩國之間的熱點問題交換了看法。 美媒《美國之音》報道稱，中國外交部就這次通話內容發出的通報主要介紹了楊潔篪就中國有關立場發表的言論，而對布林肯的談話要點幾乎全部隱去，只提到布林肯認同「中美關係對兩國和世界都非常重要。美方願同中方發展穩定、建設性的雙邊關係。布林肯重申，美方將繼續奉行一個中國政策，遵守中美三個聯合公報，這一政策立場沒有變化。」

據《美國之音》2月6日報道，美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）在與中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪的這次通話中提到了諸多重大問題，例如新疆問題、香港問題、美台關係發展、中美貿易、印太地區安全、緬甸軍事政變。

美國國務卿布林肯（右）與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪首度通話，成為首位與中國高階官員通話的拜登（左）總統的內閣成員。（AP）

報道指，據悉，布林肯在通話中明確表示，美國將繼續支持人權和民主價值觀，包括在新疆、西藏、香港等問題上。布林肯還強調，美國將與盟友和夥伴共同努力，讓中國對其威脅包括台灣海峽兩岸在內的印太地區穩定的努力，以及其破壞基於規則的國際體系的行為負責。但是，這些表態在中國外交部的通報和新華社等中國官媒的報道中被完全隱去。

布林肯還特別呼籲中國對緬甸發生的軍事政變予以譴責。楊潔篪則回應說，國際社會應當為緬甸問題的適當解決創造一個良好的外部環境。據悉，中國在緬甸的礦山、石油、天然氣管道、基礎設施等領域有着巨大的投資。

作為中共負責外交事務的最高級別官員，楊潔篪表示，「當前中美關係正處在關鍵時刻」，「中國政府對美政策始終保持高度穩定性和連續性。」他還敦促美方「糾正一段時期以來的錯誤」，希望美國「同中方一道，秉持不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏的精神」，推動兩國關係健康發展。

不過，在美方公開的內容裏，布林肯就完全沒有提及中美關係，他也似乎沒有回應楊潔篪在這通電話裏就中美關係提出的意見，即「中方敦促美方糾正一段時期以來的錯誤。不衝突不對抗，聚焦合作，管控分歧。」

楊潔篪與布林肯握手瞬間，他還曾三次與拜登同框（請點大圖瀏覽）：

楊潔篪在談到新疆、香港、西藏問題的時候說，這些問題「純屬中國內政，絕不允許外國干涉」。楊潔篪還把台灣問題稱為中美關係中「最敏感、最重要的核心問題」。

在上屆美國政府任內，美國增加了對台灣軍售的數量和規格，提升了雙方之間的互動層級。2020年，解放軍的軍機幾乎每天都在台海活動，頻繁舉行攻台軍事演習，官媒也不斷發出武力攻打台灣的表態。

美國總統拜登上任以來，已經先後與英國、法國、日本、俄羅斯等多國領導人通了電話。但外界一直期待的中美元首之間的通話一直沒有發生。

路透社說，這顯示，拜登本人似乎並不急於與中國國家主席習近平接觸。拜登此前在首次外交政策講話中把中國定位於「（美國）最嚴峻的競爭對手」，並表示美國「將繼續對抗中國對人權、知識產權和全球治理方面進行的攻擊」。

（綜合報道）