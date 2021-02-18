茅台高管入圍中國工程院院士候選人惹議　官媒發聲促「慎之又慎」

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-02-18 11:59

茅台集團總工程師、首席質量官王莉日前獲貴州省推選為中國工程院院士候選人。消息一出隨即引發爭議，王莉甚至被調侃是「白酒院士」。 官方傳媒《央廣網》亦有發表評論，表明釀酒行業本身就存在爭議，酒精對健康有害，加上茅台集團市場地位高，「凡此種種疑問，都需要直接面對，相關各方應當慎之又慎」。

據介紹，貴州省科學技術協會在2月8日發布消息，指已召開2021年貴州省推選中國工程院院士候選人評審會議，並審定擬推選馬建峰、周琦、王莉、張勝林共4人作為中國工程院院士貴州省候選人。

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貴州省科學技術協會表示，該份名單是由省科協副主席宋寶安以及相關領域共12名專家組成的推選專家委員會參與評審。評選材料審核組審核的材料包含重要科技獎項、發明專利、論文著作、工程設計等方面的重要成果。

公開資料顯示，現年48歲的王莉是茅台集團的總工程師及首席質量官，研究方向為發酵與輕工生物技術。王莉主持並參與多項重要科研項目，獲得多項國家級、行業和貴州省級獎項。2019年3月，以王莉命名的「王莉技能大師工作室」在茅台集團總部揭牌，是貴州省迄今為止唯一一個白酒品評勾調方面的國家級技能大師工作室。

網民調侃王莉將會成為「白酒院士」。（網上圖片）

但王莉入圍中國工程院院士消息引發輿論爭議，有網友調侃王莉將會成為「白酒院士」，又質疑王莉有茅台集團撐腰，背景雄厚。

甚至連官方傳媒「央廣網」，亦在周四（18日）發表題為《茅台總工入圍院士候選人？當慎之又慎！》的評論，推直指薦致力於研究「釀酒」技術的研究人員評選院士，很難代表「科技興國」的戰略方向，同時也會引起人們對社會科研方向和院士推薦、評選標準的質疑。

評論又認為，茅台集團是著名釀酒企業，市場地位高，在貴州連續3年納稅第一，在此背景下王莉由貴州省科協推薦入圍中國工程院增選院士名單，也會是一個容易引發議論的焦點，「推選有沒有被科研成果之外的市場因素影響？倘若當選，最大得益者是不是其供職的釀酒企業？」。