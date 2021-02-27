中國研發首個3.35米直徑火箭長筒段貯箱　將應用於新一代運載火箭

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-02-27 15:17

中國航天科技集團有限公司第八研究院（上海航天技術研究院）近日發布消息，指中國首個3.35米直徑火箭長筒段貯箱問世，經過各項檢測和強度試驗考核合格，基本具備工程應用條件。

據介紹，貯箱是火箭的主要結構，該款貯箱採用5米級長筒段，首次實現中國近2米級筒段向5米級筒段的重大跨越，標志著中國已初步掌握長筒段研製技術，火箭在高質量、高效率、低成本研製上取得重大突破。

上海航天技術研究院的專家表示，採用長筒段，可以減少筒段壁板零件及環向焊縫的數量，從而提高製造精度、承力性能及產品可靠性。以5米級長筒段為例，可消除2條環向焊縫、縮短焊縫長度21米，有效提高火箭結構的可靠性。事實上，現時外國火箭例如日本的H-IIB運載火箭、美國的三角洲4號運載火箭（Delta-4）、火神運載火箭（Vulcan）等，均采用長度超過4米的長筒段，在產品質量、研製效率及成本等方面均取得良好效果。

上海航天技術研究院800所在不到一年的時間內，克服新冠肺炎疫情的影響，充分識別技術風險，並利用數值模擬、數字化檢測等「智造」手段，突破以高筋結構長壁板精密彎曲成形、長筒段裝配及焊接為代表的多項關鍵技術，成功研製中國長度最長的貯箱壁板、筒段。長筒段可使生產效率提高30%以上，研製成本可降低20%以上，符合航天產品研製的發展趨勢，是應對高密度發射任務、高質量保成功的有效途徑。上海航天技術研究院更透露，後續會將技術將應用於新一代運載火箭中。

（綜合報道）