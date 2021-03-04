兩會2021︱「十四五」規劃料有所著墨　地方政府紛議「鄉村振興」

撰文： 蘇米 最後更新日期： 2021-03-04 13:05

2021年全國兩會（人大和政協）將於3月4日正式開幕，在官方宣布完成脱貧攻堅任務後，鄉村振興成為今年焦點話題，政府工作報吿和「十四五」規劃料將有所着墨。 在剛結束的地方兩會上，各地政府工作報吿對鄉村振興提出新要求，包括「保持主要幫扶政策總體穩定」、「健全防止返貧監測和幫扶機制」等。

2021年中國兩會首場新聞發佈會於3月3日舉行，圖為2020年5月21日的梅地亞中心多功能廳。（新華社）

官方「人民網」梳理稱，各地報吿因地制宜，如黑龍江、河南、山東、吉林等產糧大省明訂要落實最嚴格的耕地保護制度，建設高標準農田；海南則提出要以鄉村產業促進農民增收，推動農旅、農商融合，培育高質素農民5,000人以上；雲南提出完成農房抗震改造10萬戶；此外多省都提到展開二輪土地承包到期後再延長30年試點。

中國各地打造「鄉村旅遊」（點擊大圖瀏覽）：

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「中新社」3月1日引述國家統計局數據稱，2019年末內地城鎮常住人口8.48億人，鄉村常住人口約5.5億人，「難度絲毫不亞於脱貧攻堅的鄉村振興，直接關係到5億多人的幸福生活」。

人民大學國家發展與戰略研究院研究員、經濟學院教授孫文凱撰文稱，鄉村振興是精準扶貧的後續延伸，是推進現代化建設的基礎，「當前脱貧成功是建立在解決絕對貧困的基礎上，而緩解相對貧困等更高標準還要求繼續不懈努力」。

他還表示，鄉村振興戰略和精準扶貧戰略有一定重合期，是中國國家主席習近平2017年底在十九大報吿中首次提出，也就是在全面脱貧未完成時已提上日程。此後，每年的中共中央一號文件和政府工作報吿都會提出鄉村振興戰略，並與精準扶貧配合，推進農村地區發展。

據悉，中國全國政協十三屆四次會議將於3月4日開幕，中國兩會首場新聞發佈會於3月3日15時舉行，大會新聞發言人郭衛民將向中外傳媒介紹本次大會並回答記者提問。