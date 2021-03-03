新冠疫苗︱長期病患港翁接種兩天後亡　北京接種方案有年齡限制？

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-03 18:16

香港一名63歲男子接種科興新冠疫苗兩天後死亡，他本身有長期病患及呼吸道病史，衞生署衞生防護中心總監林文健醫生強調事件的因果關係仍未確立，專家委員會亦將開會審視情況。 事實上，內地對於接種疫苗對象有明確要求，除了年齡限制設於18歲至59歲外，以北京市為例，北京疾控中心甚至分別為糖尿病、高血壓、甲狀腺疾病患者提供具體指引，他們須符合特定要求才能接種疫苗。

香港展開新冠疫苗接種計劃，點撃圖片看詳情：

根據北京市廣播電視局發布的資訊，不適合接種新冠疫苗的人是18歲以下人士及60歲以上人士、有過疫苗接種嚴重過敏反應、有出血性疾病、有神經系統疾病或精神病、有嚴重肝腎疾病，以及患有藥物不可控制的高血壓、糖尿病兼發症、惡性腫瘤、免疫缺陷等疾病。此外，懷孕或正在餵哺母乳的女性，以及在各種疾病急性發作時，亦要暫緩接種疫苗。

接種疫苗後死亡的香港男子，他本身有嚴重糖尿病、支氣管炎。對於糖尿病，北京疾控中心的指引明確要求，患者必須要在空腹時血糖低於指定數值時，才可以正常接種疫苗。患有糖尿病急性併發症，例如酮症酸中毒、高滲狀態、乳酸酸中毒，抑或患有上述急性併發症痊癒未滿兩星期，都建議暫緩接種。

糖尿病患者通過生活方式調整和（或）藥物治療，空腹血糖≦13.9mmol/L，可以正常接種新冠疫苗。 北京市疾病預防控制中心

北京正開展大規模新冠疫苗接種。（視覺中國）

值得一提是，內地自去年底起展開大規模疫苗接種至今已有一段日子，現階段對象是18歲至59歲歲高風險和可能高傳播人群，但國家衛健委早前已經明確表示，隨著疫苗臨床研究數據的不斷完善、防控工作的需要以及疫苗供應量的增加等，內地會把疫苗接種目標人群擴大至更多人群，包括60歲及以上老年人。

北京疾控中心在周二（2日）亦有發布消息，指依據國家總體安排，已經為部分有接種需求且身體基礎狀況較好的60歲及以上老年人接種新冠疫苗，下一步將根據國家意見適時全面開展老年人接種。

內地下一步將安排老年人和基礎疾病的人群接種疫苗。（視覺中國）

中國疫苗行業協會會長封多佳在受訪時更透露，內地的新冠疫苗接種工作共分三步走，第一步針對18歲至59歲重點人群、感染風險較高的人群，第二步是根據疫苗供應保障能力的提升情況，將逐步擴大到高危人群接種，即感染新冠病毒後容易發生重症的人群，主要包括老年人和有基礎疾病的人群；第三步則是進一步再擴大到全人群。

（綜合報道）