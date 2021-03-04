北京大學獲建校以來最大筆校友捐贈　李永新豪捐10億破李彥宏記錄

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-03-04 21:28

中國知名教育服務機構「中公教育集團」董事長李永新，日前以校友的身份向北京大學捐贈10億元（人民幣．下同），這是北京大學建校以來最大一筆個人捐贈。

2018年5月4日，北京大學120周年校慶日時，多名富豪校友捐款。（視覺中國）

3月3日，在北京大學中公教育發展基金捐贈儀式上，李永新宣布捐贈10億元，設立北京大學中公教育發展基金，以及獎學金、助學金等項目。據稱該筆捐款是北大建校以來最大一筆個人捐款，也是最大一筆校友捐款。

44歲的李永新於1995年入讀北大政治學與行政管理系（現北京大學政府管理學院），1999年創辦中公教育機構，主要從事公務員考試培訓。此前，李永新及其創建的北京中公公益基金會已向北大累計捐贈1.8億元。

中公教育集團是內地公職類培訓規模最大的教育機構，公司市值超1,900億人民幣。2020年《福布斯》中國富豪榜，李永新家族以1,261億排名第23位。

北京大學表示，近年來北大校友捐贈規模不斷提高，形式愈加多元。2018年北大120周年校慶之時，百度創始人李彥宏作為校友捐贈6.6億，成為當時北大最大額校友捐贈。

如今「富豪校友」向高校捐贈巨款成為潮流，企業家馬雲、雷軍、劉強東、史玉柱等為母校豪擲千萬甚至上億元的不在少數，近年來內地高校捐贈也不斷創下歷史新高。