電影《浪跡天地》疑在中國撤檔　導演趙婷被指涉嫌辱華

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-03-05 23:34

憑藉電影《浪跡天地》拿下美國金球獎最佳導演獎後，中國女導演趙婷近日受到追捧。與此同時，她卻被指涉嫌辱華，引發輿論關注，同時電影亦疑在中國撤檔。

據英國路透社報道，當地時間2月28日，趙婷出席美國金球獎頒獎典禮，其憑藉電影《浪跡天地》，成為首位獲美國金球獎最佳導演的亞裔女導演。獲獎之後，其繼母、中國演員宋丹丹亦發文祝賀。

在獲獎之後，該影片定於4月23日在中國上映。然而上映計劃近日突然傳出變數。有網民發現，在中國電影網站「豆瓣」上，《浪跡天地》的中文海報突然被撤下，同時中國地區上映的日期也不見了。

對此，有網友猜測，這一切是因為趙婷過去的言論涉嫌「辱華」。有網民翻出趙婷在2013年接受雜誌《Filmmaker》訪問時，就為何自己有一種叛逆的性格提到「要追溯回我成長時期的中國，當時到處都是謊言，很多接收到的資訊都不是正確的」；此外，她2020年接受澳洲媒體採訪時直言「現在我的國家是美國」，也讓外界懷疑她現在是否還持有中國護照。令人關注的是，目前引發爭議的段落已被刪除修改。

此事發生後，部分中國網友痛批趙婷是「賣國女導演」，並支持封殺。不過也有聲音表示，沒有必要這麼敏感。

1982年出生於北京的趙婷曾在英國、美國留學。2015年，趙婷所執導的首部長片《哥哥教我唱的歌》於該年的聖丹斯電影節上首映，作為美國官方競賽片之一。她的第二部導演電影《騎士》在第70屆戛納影展上的導演雙週單元放映，併為此贏得了藝術電影獎。

作為趙婷的第三部電影長片，《浪跡天地》還曾在2020年威尼斯電影節獲得最佳影片「金獅獎」。