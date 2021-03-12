重慶大轟炸遺址6月修繕完畢　地下防空隧道亦將首度開放

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-12 19:35

據重慶市人民防空辦黨史學習教育動員大會周四（11日）消息，位於渝中區磁器街的重慶大轟炸遺址，將於今年6月修繕完畢並對外開放，地面以下的防空隧道亦將首度對市民和遊客開放。

抗日戰爭期間，日軍為實施「以炸迫降」戰略，以重慶作為最主要的空襲目標。1941年6月5日晚上，24架日本軍機分三批偷襲重慶，導致渝中區十八梯、石灰市和演武廳（現磁器街）三段防空隧道內發生民眾窒息、踐踏慘案，造成約2500人傷亡。

1987年7月6日，為紀念七七事變50週年，當地舉行「日本侵略者轟炸重慶紀事碑」落成儀式。2000年3月，重慶市人防辦公室將原址修復，重塑石雕，並裝飾內部，陳列布展大轟炸時期歷史照片，繼而開放予民眾。不過地面以下的防空隧道則一直沒有開放過。

市人民防空辦相關負責人介紹稱，該隧道由重慶市防空司令部會同成渝鐵路工程局等單位勘探設計，始建於1938年底，其距離地面深度約10米，寬高約2米多，平伸約2公里，中途分叉成三個洞口，可最多容納約5000人掩避。後來，為配合地鐵1號線建設，遺址與十八梯大隧道截斷。而遺址保護修繕項目所在地，即是當時演武廳防空隧道出入口，其建築面積約455平方米，屬國家級抗戰遺址。

（重慶發布）