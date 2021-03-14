新冠疫苗｜長期病患及過敏者可接種？　內地態度謹慎　港暫無限制

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-14 15:59

內地和本港相繼展開新冠肺炎疫苗接種工作。對於長期病患以及曾發生過敏反應人士能否接種疫苗，內地目前採取較為謹慎的態度。 至於本港方面，現時就未有對長期病患或過敏人士接種疫苗提出正式指引。但據此前報道，衛生署將於本周初發出指引，並跟從香港內科醫學院的三項簡單原則，不會就血壓及血糖等訂立明確指標。

長期病患接種 中港做法有別？

內地對於接種疫苗對象有明確要求，除了年齡限制設於18歲至59歲外，以北京市為例，北京疾控中心甚至分別為糖尿病、高血壓、甲狀腺疾病患者提供具體指引，他們須符合特定要求才能接種疫苗。

香港內科醫學院制訂有關接種新冠肺炎疫苗的聲明。（資料圖片／受訪者提供）

不過，香港內科醫學院此前公布的三項原則中，卻建議慢性病患者亦應接種疫苗，同時指出，「如慢性疾病患者感到不適或其醫療狀況未得到滿意的控制並且需要及早就醫和治療・建議將疫苗接種推遲到他們的健康狀況得到穩定為止」。

據此前報道，衞生署將跟從這些簡單原則訂定指引，並不會就血壓及血糖等訂立明確指標，因目前未有相關科學證明。

對於長期病患是否應接種，本港學者看法亦存在分歧。疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅日前受訪時透露，衞生署將發出指引供私家醫生及市民參考，例如列明血壓長期達160/100以上，血糖值長期達10以上等，均不適合或須延遲接種疫苗。不過，香港內科醫學院委員許樹昌表示，長者常有血管硬化問題，容易出現血壓高，「如果劃一上壓150、160就唔准打，咁好多人都會貿然無得打，反而唔好。」

內地下一步將安排老年人和基礎疾病的人群接種疫苗。（視覺中國）

雖然內地對長期病患接種新冠疫苗，目前採取較為謹慎態度，但中國疫苗行業協會會長封多佳日前曾透露，內地的新冠疫苗接種工作共分三步走，第一步針對18歲至59歲重點人群、感染風險較高的人群，第二步將逐步擴大到高危人群接種，即感染新冠病毒後容易發生重症的人群，主要包括老年人和有基礎疾病的人群；第三步則擴大到全人群。

過敏者可接種？ 京疾控：視乎嚴重程度

至於過敏人士，北京疾控中心周日（14日）在微信公眾號指出，新冠疫苗說明書中的禁忌包括：既往發生過疫苗接種嚴重過敏反應不得接種，例如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等；因此，有過敏史人士能否接種新冠肺炎疫苗，要考慮過敏體質的嚴重程度，並按照臨床醫師的醫囑執行。

▼科興、BioNTech（復必泰）疫苗說明書，列明不建議有嚴重過敏史者接種▼

本港現時未對於有過敏史人士接種疫苗提出指引，但目前開放予指定人士接種的科興、復必泰兩款疫苗，在說明書中都列明不建議有嚴重過敏史者、嚴重長期病患等人士接種。

許樹昌則表示，新加坡衛生當局訂立的接種指引值得參考。該指引列明，有疫苗過敏性休克史、其他疫苗過敏史、正接受化療、輻射或免疫療程的癌症患者、血小板值低於5萬的人士、發燒人士、曾接受器官移植的病人，以及14日內曾打其他針的人士等，均應延遲接種當地的mRNA疫苗，並諮詢醫生意見。

本港再添兩人接種後死亡 均有長期病史

衞生署上周六（13日）晚公布，本港再增一名67歲男子和一名80歲男子，在接種科興疫苗後死亡，二人均有糖尿病、高血壓等病史。本港自開始接種疫苗以來，累計已有6人在接種科興疫苗後死亡。另外，13日亦新增一名63歲男子，在接種科興疫苗後急性中風命危，在深切治療部留醫。