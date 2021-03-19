中美會談｜官媒提《辛丑條約》今非昔比　「中國不是那個中國了」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-19 19:46

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪、國務委員兼外長王毅，周四（18日）在美國阿拉斯加安克雷奇與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、總統國家安全事務助理沙利文（Jake Sullivan）舉行會談。惟雙方在發表開場白及傳媒的拍照環節時就已出現爭論，火藥味十足。 其後，官媒《人民日報》引述楊潔篪「你們沒有資格在中國的面前說，你們從實力的地位出發同中國談話」的發言，並將今次會議與晚清政府於1901年簽訂的《辛丑條約》作對比，引起強烈共鳴。有內地網民表示：「兩個甲子了，世界還是那個世界，中國卻不是那個中國了。」

據悉，按照外交慣例，通常這類高級別會談向記者開放的開場聲明只有幾分鐘時間，並且不會當着記者面交代實質內容。有美國官員表示，按照原計劃，此次開場致詞一共8分鐘，兩國的四名官員各有2分鐘的發言時間。不過據報此次開場聲明卻持續了一個多小時。

《環球時報》記者披露，布林肯和沙利文合共說了約五分鐘，開場就指責中國在香港、新疆、台灣等事務的表現。

而在楊潔篪和王毅完成開場白後，布林肯對中方發言的內容和時長表示不滿，他稱：「因為你們加長發言，在開始工作前請容許我再說多一點，我想沙利文也應有話要說。」沙利文也表示：「我希望這次對話，雙方均保持自信，不是上課或冗長發言。」

中方在會後的吹風會上表示，中方是帶著誠意與美國官員對話，但是美方在先致開場白時嚴重超時，並對中國內外政策無理攻擊指責，挑起爭端，並非待客之道，不符外交禮儀，要嚴正回應。

《人民日報》亦在微博發圖，「中國人不吃這一套」。（微博）

會談上的爭論，在內地還引起廣泛討論，「中美高層戰略對話」、「美方致開場白嚴重超時挑起爭端」、「美方要求記者離開中方據理力爭」等相關話題迅速登上微博熱搜榜。《人民日報》亦在微博發圖配文，稱「中國人不吃這一套，美國沒有資格居高臨下同中國說話。STOP INTERFERING IN CHINA'S INTERNAL AFFAIRS」。

內地網民評論：

「無理由支持中國」。 「同時吾輩必須自強，祖國加油」。 「面子是自己掙來的，不是別人給的」。 「這都2021年了，還當1901年呢？還在中國人面前趾高氣昂的，配嗎」。 「讓他有多遠滾多遠，中國不再是軟弱無能的晚清政府」。 「面對美國的無恥嘴臉，中國不會謀求什麼好結果，但一定會完整的表達中國立場，楊潔篪、王毅兩位外交大佬做到了」。 「中美談了70年了，美國從沒遵守過任何協議，是一個沒有任何信譽的國家」。

另外，因同在辛丑年發生，中國外交的態度卻截然不同，《人民日報》還將今次中美高層戰略對話與120年前的簽訂《辛丑條約》作對比。

120年前，清政府與英、美等十一國外交代表，簽訂了被認為是中國近代史上失權最嚴重的不平等條約《辛丑條約》。120年後的今天，一句「沒有資格居高臨下同中國說話」，令不少網民都感歎「時代變了，中國早已不是120年前那個辛丑了」、「蕭瑟秋風今又是，換了人間」。

（微博／綜合報道）