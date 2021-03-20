福建刊發「十四五」規劃目標綱要　擬建設「台企登陸第一家園」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-20 15:10

福建省政府官網周五（19日）刊發了《福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標綱要》（下稱《綱要》），當中提及要加快兩岸融合發展先行區建設，深化閩台各領域融合，並要建設台胞台企登陸的第一家園等。

《綱要》的第十二篇為「探索海峽兩岸融合發展新路 建設台胞台企登陸的第一家園」，分別從深化經濟領域融合、深化基礎設施領域融合、深化社會領域融合、深化文化領域融合以及深化平潭綜合實驗區建設五大部分展開。

其中在深化經濟領域融合部分提到要推進兩岸現代服務業合作，支持條件符合的台企在大陸上市，推進建設區域性股權交易市場「台資板」，支持在平潭設立閩台合作證券項目，推進廈門金圓統一證券發展，規範發展福州、廈門、泉州等基金集聚區，以及要推進人民幣與新台幣在福建直接清算結算等。而在暢通兩岸經貿合作方面，則要推動擴大台灣職業資格、企業資質和行業標准採認及台灣商品第三方檢測結果採信和應用範圍；支持台企在當地設立第三方檢驗檢測、認證機構；完善兩岸檢驗檢疫數據交換中心功能，增加進口台灣商品檢驗檢疫「源頭管理、快速驗放」的種類等。

福建省政府官網周五刊發了《福建省國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和二〇三五年遠景目標綱要》。（福建省人民政府網站）

在深化基礎設施領域融合部分，《綱要》提到要持續推進馬祖、金門與福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋，促進福州與馬祖、廈門與金門率先融合發展；紮實推進「台海通道」項目研究論證；促進兩岸信息互聯互通，推進福州長樂至台灣淡水、廈門至金門海底光纜商業運營，拓展電子商務、雲端服務、話務中轉等新領域合作，推動擴大5G通訊技術服務延伸覆蓋面等。

在深化社會領域融合部分，《綱要》提到要推動台灣人及台企享有同等待遇；強化青年和人才交流；支持更多台灣學生赴閩升學，鼓勵台灣教師、醫護人員赴閩執教、執業；建立健全吸引台灣人才政策，深入實施台灣高層次人才引進計劃，持續開展海峽博士後交流資助計劃等。

至於深化文化領域融合部分，《綱要》則提到要辦好海峽論壇、世界媽祖文化論壇、海峽兩岸文博會等大型活動；加強中國閩台緣博物館、客家祖地、湄洲媽祖祖廟等國家級和省級文化教育交流基地建設，建設閩台文化產業試驗園區，打造兩岸影視產業基地；推動設立國家級媽祖文化生態保護實驗區；建設閩台歷史文化研究院等。

（澎湃新聞）