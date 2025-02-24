2025中央一號文件再聚焦｢三農｣ 　官媒解讀5大信號：改革意味更濃

2025年中央一號文件如約而至，和往年一樣聚焦三農（農業、農村、農民），提出提出以改善開放和科技創新為動力，鞏固和完善農村基本經營制度，確保不發生規模性返貧致富；深入推進糧油作物大面積單產提升行動；推進農村高額彩禮問題治理，加大對婚托婚騙等違法行為的打撃力度。文件又首提「農業新質生產力」，包括生物育種技術、無人機技術等，能有效改變農業生產發展的狀況。



內地官媒央視今日（24日）發文詳解文件釋放的五大信號，表示文件的改革意味更濃，再次強調要牢牢守住糧食安全底線，及守住不發生規模性反貧的底線，首次提出「農業新製生產力」，同時要實現城鄉融合背景下的「鄉村全面振興」。



中央一號文件反映的信號一，即：改革意味更濃。

農業農村部農村經濟研究中心主任金文成表示，文件聚焦推進鄉村全面振興，所以「改革」的意味最濃，要用「改革」來破解農業農村高質量發展面臨的難題和挑戰，從而實現鄉村的全面振興。而改革的重點，首要就是「深化農村土地制度改革」，在「三塊地」（即承包地、宅基地、集體建設用地）上要進一步下功夫。

國家發展改革委宏觀經濟研究院研究員涂聖偉則表示，文件突出「以深化農村改革來促進鄉村的全面振興」，提到改革的事項比較多，歸納起來實際上還是在地、錢和人三個關鍵要素上。改革是一個系統工程，人、地、錢方面各有自己的改革任務，只有形成協同效應，才能充分保障推進鄉村全面振興行穩致遠。

韓長賦此前撰文稱，推進鄉村振興必須把大力發展農村生產力放在首位，支持和鼓勵農民就業創業，拓寬增收渠道。（視覺中國）

信號二是要牢牢守住糧食安全底線。

金文成表示，文件將「糧食安全和重要農產品的安全穩定供給」擺在了國家安全的首位，這是一個重要信號。中央一號文件中對這一段用的篇幅最長，占了約三分之一的篇幅，講了九個方面，為鞏固和發展糧食安全政策體系，作出系統部署和安排。提出要持續推進糧油作物大面積單產提升。

信號三是要守住不發生規模性返貧的底線。

金文成指出，今年是鞏固拓展「脫貧攻堅」成果和「鄉村振興」有效銜接的第五年，也是過渡期的最後一年，是收官年。所以今年的中央一號文件聚焦「過渡期即將結束」的重要節點，對鞏固拓展脫貧攻堅成果做了系統部署。要加強監測，確保不出現規模性返貧和致貧；要推進低收入人口和欠發達地區的分層分類幫扶；要謀劃好過渡期後，政策怎麽去有效銜接。總的來說，就是要「守住不發生規模性返貧」這個底線任務。

西藏山南現代光伏農業，援助高原農民脫貧。（視覺中國）

中國農業大學副校長林萬龍亦指出，守好不發生規模性返貧的底線，其中一個最基礎的工作是要守住「三保障」和飲水安全的底線。「三保障」就是義務教育保障、醫療保障和住房安全保障。同時還應該加大產業就業的幫扶力度，千方百計來提高脫貧地區脫貧群眾的收入水平。還要特別注意易地搬遷的搬遷戶，關於他們的後續扶持政策一定要落到實處。最後一個就是要加強對幫扶資產的有效管理，讓在脫貧攻堅期和過渡期所形成的大量幫扶資產，能夠有效地、持續地發揮作用，為轉入鄉村全面振興提供有力的支撐。

文件首次提到的「農業新質生產力」是信號之四。

金文成說，農業新質生產力的內涵是比較豐富的，包括現在的生物育種技術、無人機技術、人工智能技術和數字技術等，這些應用能夠有效改變農業生產發展的狀況，對中國加快農業現代化進程具有重要意義。要把握住這次科技革命和產業革命的機遇，在發展新質生產力上要抓好頂層設計，從制度層面、政策層面來構建適應新質生產力發展的體制機制，來支持農業農村現代化建設。同時，要構建農業的科技創新體系，提升科技創新的能力和水平，打造自主創新平台，利用這些平台來推動新質生產力的發展，為中國農業農村現代化插上科技的翅膀。

涂聖偉指出，數字技術在農業領域、鄉村領域的應用，不僅帶來了傳統生產模式的改變，還帶來了一種新的發展模式，就是城鄉居民需求端的反向驅動，從而推動農業標準化、規模化的生產。

在近年「扶貧」和「鄉村振興」的頂層政治邏輯下，三四線城市提供了內地超八成數字新職業崗位，「小鎮青年」由大都市返鄉就業成為趨勢。（視覺中國）

信號五是，城鄉融合背景下的「鄉村全面振興」。

金文成說，今年中央一號文件特別提出要「發展縣域富民產業」，特別強調了縣域是因為城鄉融合發展進入了新階段，縣域成為中國推進鄉村全面振興的一個主戰場，是推進城鄉融合的一個載體和切入點。

林萬龍亦指出，鄉村全面振興是城鄉融合背景下的「鄉村全面振興」。所以講到富民產業時，一定要從縣域範圍內來考慮鄉村產業的發展。它的產業鏈、它的產業基礎設施不僅僅限於鄉村，它一定是在縣域內來統籌發展，所以縣域富民產業的發展，實際上就是為了促進鄉村產業的發展。