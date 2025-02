美國施壓盟友加強限制中國半導體　外交部：終將反噬自身

據彭博社報道,特朗普政府正在制定更嚴格的半導體限制措施,向其主要盟友施壓,要求他們加強對中國晶片行業的限制。2月25日外交部例行記者會上,發言人林劍對此回應表示,這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展,最終將反噬自身、損人害己。



彭博社引述知情人士消息稱,美國官員近期會見日本及荷蘭同行,討論限制Tokyo Electron Ltd.和ASML Holding NV工程師維護在中國的半導體設備一事。除此之外,特朗普政府官員還打算進一步限制 NVIDIA無需許可即可出口到中國的晶片數量和種類。此舉的總體目標是阻止中國進一步發展,可能增強AI和軍事能力領域的半導體行業。

荷蘭半導體設備製造商阿斯麥標誌:ASML logo is seen near computer motherboard in this illustration taken January 8, 2024. (REUTERS)