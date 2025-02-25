美國施壓盟友加強限制中國半導體 外交部：終將反噬自身
撰文：鄭寧
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據彭博社報道，特朗普政府正在制定更嚴格的半導體限制措施，向其主要盟友施壓，要求他們加強對中國晶片行業的限制。2月25日外交部例行記者會上，發言人林劍對此回應表示，這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展，最終將反噬自身、損人害己。
彭博社引述知情人士消息稱，美國官員近期會見日本及荷蘭同行，討論限制Tokyo Electron Ltd.和ASML Holding NV工程師維護在中國的半導體設備一事。除此之外，特朗普政府官員還打算進一步限制 NVIDIA無需許可即可出口到中國的晶片數量和種類。此舉的總體目標是阻止中國進一步發展，可能增強AI和軍事能力領域的半導體行業。
2月25日，外交部召開例行記者會，彭博社記者就此提問。
發言人林劍表示，中方已多次就美國惡意封鎖、打壓中國的半導體產業表明嚴正的立場。美方將經貿科技問題政治化、泛安全化、工具化，不斷加碼對華芯片的出口管制，脅迫別國打壓中國的半導體產業，這種行徑阻礙了全球半導體產業的發展，最終將反噬自身、損人害己。
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