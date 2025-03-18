中國首款大型無人運輸機成功首飛　可廣泛應用於軍民用市場與科研

《光明日報》報道，3月15日，由山東煙臺黃渤海新區的壹通無人機系統有限公司完全自主研發的大型無人運輸機TP1000成功首飛。首飛總時長26分鐘，飛行狀態平穩，各項數據表現優異，達到預期目標，充分驗證了設計的科學性和可靠性。



中國首款大型無人運輸機成功首飛。（光明日報）

中國首款大型無人運輸機成功首飛。（光明日報）

報道指，這是中國首款按照適航程序研製的載重1噸級、具備空投功能的大型無人運輸機，此次首飛標誌着中國在高端無人航空裝備領域實現又一重大突破。

TP1000起飛重量3.3噸，載重1000公斤，滿載航程1000公里，貨艙容積達7立方米，採用雙發模塊化設計，搭載自研多餘度飛控系統。其兼具長航時、大載重、低成本等特點，具備尾部大開口貨艙，可實現智能空投；還具有標準貨盤快速裝卸、陸運快速接駁和遠距離運輸能力，相較傳統航空運輸貨機，更具安全性和靈活性，可滿足商用和特種應用端的多樣化需求。

中國首款大型無人運輸機成功首飛。（光明日報）

「除了運輸貨物，基於其良好的飛行性能、裝載能力和較低的運行成本，TP1000可根據客戶需求快速改裝，開展海洋監測、科研探測、資源開發、區域基建等，廣泛應用於軍民用市場和科學研究工作中。」壹通無人機公司總經理金舸透露，目前TP1000已獲得來自中通快遞、江蘇亞捷等企業共30架訂單。