罕見對調職務　石泰峰任中央組織部部長　李幹傑任中央統戰部部長

此前有本地傳媒報道中共政治局委員傳罕見對調職務，石泰峰掌中央組織部、李幹傑掌中央統戰部，中國官方今日（2日）證實石泰峰和李幹傑的職務對調，石泰峰出任中央組織部部長，李幹傑任中央統戰部部長。



石泰峰曾在本港出席全球華僑華人促進中國和平統一大會。（直播截圖）

石泰峰近來仕途變化頗受矚目。（江蘇政府網）

據共產黨員網消息，中共中央組織部部長石泰峰星期三（4月2日）聽取部機關深入貫徹中央八項規定精神學習教育開展情況。這是官方首次披露他擔任新職。

據新華社報道，各民主黨派中央、無黨派人士長江生態環境保護民主監督工作座談會星期三在北京召開。中共政治局常委、全國政協主席王滬寧出席並講話。報道稱，中央統戰部部長李幹傑主持會議。報道證實李幹傑出任中央統戰部部長一職。

李幹傑。（資料圖片）

李幹傑。（資料圖片）

石泰峰現年68歲，接任組織部後，將會監督資深官員的任命與拔擢。60歲的李幹杰則會負責加強對非共產黨黨員的政治宣傳，監督中國境內境外的宗教組織和政治團體，也負責向港澳台及海外華人的統戰工作。

兩人都是中央政治局委員、中央書記處書記。據了解，中央政治局委員之前沒有交換職位先例。任何職位的任期一般都是5年。李幹傑和石泰峰都是在2022年10月進入中央政治局，其中李幹傑是在2023年4月出任組織部部長，石泰峰則是在2022年10月接管統戰部。

根據資料，石泰峰曾在中共中央黨校工作超過20年，在2007年至2010年，習近平擔任中共中央黨校校長時，石泰峰擔任副校長。石泰峰在2010年調派江蘇省，在2016年成為江蘇省省長，隔年出任寧夏自治區書記。在2019年，石泰峰擔任內蒙古書記，直到2022年進入中央政治局。

李幹傑是核能安全專家，是最年輕的中央政治局委員，也是6名技術官僚中的其中一位。他在國家核子安全所工作27年，之後官途順遂，先擔任河北省副省長，又於2017年擔任環境部部長，隔年成為中國第一位生態環境部部長。李幹傑在2020年，被任命擔任山東省省長，隨後擔任山東省書記，成為當時最年輕的省書記，之後就進入中央政治局。