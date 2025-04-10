內媒：特朗普關稅對中國車企影響不大　但零部件出口企業壓力加劇

美國總統特朗普（Donald Trump）日前簽署公告，宣布對進口汽車及部分零部件加徵25%關稅。內媒《界面新聞》近日發文分析，中國車企受關稅影響不大，但零部件出口企業壓力加劇。



特朗普對進口汽車及零部件徵收25%關稅將影響就業與經濟。（VCG）

《新華社》此前報道，特朗普4月2日下午在白宮就「對等關稅」發表講話時確認，25%的汽車關稅定於4月3日生效。但白宮表示，已面臨鋼鋁關稅、汽車關稅的產品將不適用「對等關稅」。

當地時間2025年4月8日，英國謝爾尼斯，新的汽車和麵包車出現在皮爾港有限公司的倫敦梅德威港設施上。（VCG）

4月4日，中國汽車工業協會發表聲明，對此表示堅決反對，並指希望美方能夠傾聽產業界呼聲，及時糾正錯誤行為。

內媒發文分析出口數據，指中國整車車企受到的影響並不大，但零部件出口壓力加劇：乘聯會數據顯示，中國汽車2024年出口美國僅有11.6萬台，在中國汽車總體出口數量的佔比僅有1.81%。但海關總署數據顯示，2024年，中國對美國的零部件出口金額為997.7億元，佔比15%。

美國汽車製造商因特朗普關稅尋求重估價格。（VCG）

《華爾街日報》報道，特朗普曾多次點名墨西哥汽車工業及其與中國製造商的聯繫。美國汽車製造商超過40%的零部件從墨西哥進口，其中許多來自中資工廠。報道提到，特斯拉的供應商寧波旭升股份，從一家未具名的「北美主要傳統汽車製造商」那裏獲得了價值2.62億美元的合同，並計劃利用墨西哥的這座工廠來完成訂單。但因特朗普無差別的加征關稅，讓這些出海的供應鏈企業遭到重大打擊。

MEMA原始設備供應商協會在3月對139家供應商進行的一項調查發現，大多數零部件製造商都受到了鋼鐵和鋁關稅的影響，其中97%的人擔心關稅會導致規模較小、「次級」供應商陷入財務困境。

當地時間2025年2月14日，美國加利福尼亞州聖迭戈，載有新款豐田汽車的半掛卡車通過美墨邊境的奧泰梅薩入境口駛入。（VCG）

晚點Auto報道，一位特斯拉供應商表示大部分做出海的中國汽車零部件公司淨利潤低於15%，這次他們不會和特斯拉一起承擔關稅成本。

當地時間2025年4月5日，荷蘭海牙的一家特斯拉汽車經銷商。（VCG）

文章分析，特朗普對汽車供應鏈出手對美國車企危害更大，且美國汽車業還將出現供應鏈混亂和潛在延誤。報道還稱，就算汽車製造商將生產轉移到美國以避免關稅，建立新的裝配線和搬遷成本高昂且耗時，通常至少需要兩年時間。