習馬二會一周年　國家民族事務委員：兩岸少數民族要加強交往交流

4月10日，國家民族事務委員會在北京民族文化宮召開「海峽兩岸鑄牢中華民族共同體意識交流座談會」，陸方官員強調「兩岸少數民族要加強交往交流交融」，堅定中華文化認同，樹牢共同體理念。



台媒《聯合報》稱，目前對於「馬習二會」一周年的活動，只有國家民委舉行，其餘部委包含國台辦、文旅部都相當低調。



習馬二會｜國台辦主任宋濤：為兩岸關係發展指明了方向

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2024年4月10日，馬英九在北京與習近平會見，當時習近平表示，兩岸同胞同屬中華民族，兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開。

他並指，兩岸同胞要堅定中華文化自信，自覺做中華文化的守護者、傳承者、弘揚者，增強中華民族的歸屬感、認同感、榮譽感，鑄牢中華民族共同體意識。

據國家民族事務委員會官網，「海峽兩岸鑄牢中華民族共同體意識交流座談會」4月10日在北京民族文化宮召開，這場活動是為了「圍繞學習貫徹」習近平在馬習二會發表的「重要講話精神」而舉行。

國家民委副主任郭衛平在講話中指出，習近平的重要講話著眼中華民族整體利益和長遠發展，「揭示兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實」，包括台灣少數民族在內的兩岸各民族同胞要深刻理解「兩岸同胞同屬中華民族」，要牢固樹立「兩岸一家親」等重要理念，堅定鑄牢中華民族共同體意識。兩岸少數民族要加強交往交流交融，堅定中華文化認同，樹牢共同體理念。