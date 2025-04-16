解放軍反導雷達寫下佳績　16枚導彈齊射全數成功攔截

中國在反導技術領域再寫佳績，解放軍近期於戈壁沙漠進行一場大規模導彈防禦測試，在一次模擬飽和攻擊情境下，面對多達16枚彈道導彈同時發射攻擊同一目標，結果顯示，中國最新一代雙波段有源相控陣雷達實現100%攔截成功。



有媒體報道引述解放軍63623部隊（駐甘肅酒泉）高級工程師發表的研究論文指出，在測試過程中，這套雷達系統全程追蹤並鎖定所有導彈飛行軌跡，展現出極高的精準度。該雷達系統可同時追蹤31個目標，並優先處理其中7個最具威脅的目標，顯示解放軍在應對大規模導彈「飽和打擊」方面能力顯著提升。

官方過去曾釋出解放軍「陸基中段反導攔截」畫面。（央視）

報道稱，這款新型陸基雷達採用S波段與X波段的雙波段設計，可同時實現廣域監視與高解析追蹤，具備早期探測、精確測量及快速反應功能。系統針對高超音速滑翔體與帶有多個可獨立攻擊再入飛行器（MIRV）的彈頭威脅亦具備處理能力，標誌著中國在該領域的關鍵技術取得突破。

專家指出，這種雙波段系統設計類似美國海軍的導彈跟蹤艦USNS Howard O. Lorenzen，後者同樣結合廣域搜索與高精度目標鎖定功能。報道強調，中國雷達系統的技術提升不僅增強防禦能力，也為整體戰略威懾體系提供重要支撐。

與此同時，中國近年也加快發展高超音速武器技術，攻防並進形成更完整的戰略體系。解放軍首款公開亮相的高超音速導彈「東風-17」，於2019年國慶閱兵中首次曝光，採用乘波體滑翔戰鬥部，可實現10馬赫速度突防，全程在大氣層內飛行、彈道高度不規則，難以預測與攔截。

2022年，官媒首次公開東風-17高超音速導彈發射的畫面。（影片截圖）

報道另提及，根據2023年4月美國國防部機密文件外洩內容，中國正在研製第三代高超音速導彈「東風-27」（DF-27）。該導彈被形容為「中程彈道導彈級多用途高超音速滑翔器」，射程達5000至8000公里，曾於一次試射中於12分鐘內飛行2100公里。美國五角大廈內部分析認為，DF-27極有可能突破現有美國導彈防禦系統，對美方構成潛在重大戰略挑戰。

隨著中國在陸基雷達系統與高超音速導彈技術雙線並進，外界認為解放軍正在穩步建立一套完整的攻防一體化現代化戰略體系，對區域軍事平衡將產生深遠影響。