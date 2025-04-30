菲律賓大幅放寬官員訪問台灣限制　國台辦：停止玩火

菲律賓政府放寬與台灣官員的互動限制，包括允許菲律賓官員訪問台灣地區。周三（30日），國台辦就消息回應，籲菲方停止在台灣問題上玩火。



國台辦發言人朱鳳蓮表示，中方堅決反對建交國同中國台灣地區開展任何形式的官方往來。菲方應恪守一個中國原則，停止在台灣問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。無論民進黨當局怎樣貼靠外部勢力謀「獨」挑釁，都改變不了台灣是中國一部分的事實。

據菲媒報道，菲律賓總統府文官長貝薩明於4月15日代表總統小馬可斯簽署新的備忘錄通告，宣佈放寬上世紀80年代由時任總統阿基諾簽署的第313號行政命令。該行政命令規定，為了體現菲律賓對一個中國原則的承認，菲律賓政府官員不得在未經菲外交部批准的情況下，以公務身份訪問台灣、接待到訪的台當局官員，或從事任何與台灣相關的官方活動。

根據最新的備忘錄，上述旅行限制範圍將縮小至菲律賓總統、副總統、外交部長和國防部長4個職位。其他從事經濟、貿易和投資事務的菲律賓政府官員如計劃訪台，不再需要事先向菲律賓外交部申請。不過，他們出訪台灣時須使用普通護照，不得使用其官方職銜進行訪問。