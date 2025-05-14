中國風電技術從跟跑到領先？汕頭計畫啟動風力機組測試平台

5月13日，國家重點研發計畫「大型風電機組六自由度全功率智慧測試平台」計畫啟動會暨實施方案論證會在汕頭召開。



記者從會中獲悉，該計畫建成後，將填補中國在大型風電機組全功率智慧測試領域的技術空白，助力中國的風電技術從「跟跑」邁向「領跑」。



據了解，風力機組測試平台是對風力發電機組進行綜合性測試和驗證的大型試驗裝置。風力機組在「上天」之前，都需要經過一系列的測試，只有經過這塊「試金石」的相關技術驗證後才能批量投放。因此，風電機組的容量發展節奏與速度，往往受制於風電整機測試平台的能力建構。

在這樣的大背景下，依託於汕頭國際風電創新港「40MW級風力機組電氣及動力學六自由度實驗平台」申報的「大型風電機組六自由度全功率智慧測試平台」計畫於近日成功獲批立項。據悉，國家重點研發計畫是目前我國最高層級的研發項目，「高效能製造技術與重大裝備」則是國家自然科學基金委員會高技術研究發展中心管理的「十四五」國家重點研發計畫重點專案之一。

40MW級風電機組電氣及動力學六自由度實驗平台效果圖。（網絡圖片）

在國家層級資源整合與政策支持下，「大型風力機組六自由度全功率智慧測試平台」的研製與落成將獲得跨單位、跨學科、跨領域的系統性支撐以及強有力的製度性保障，從而推動汕頭風電技術創新和產業升級，促進風電產學研用深度融合，培育風電這一新興產業和新的經濟成長。

「這標誌著汕頭國際風電創新港的創新發展規劃與國家重大科技戰略需求高度契合，汕頭國際風電創新港有打造成為國家海上風電產業根據地、國際海上風電創新策源地的構想。那怎樣才能成為創新的策源地呢？」

中國可再生能源學會風能專業委員會秘書長、世界風能副主席、北京鑑衡認證中心主任秦海岩接受記者採訪時說，當前中國風電研發路徑早已從「跟隨國外經驗」向「引領技術」轉變，探索建設40兆瓦級風電機組電氣及動力學六自由度實驗平台，為全行業大功率裝置提供一個共性技術基礎研究平台，正是中國勇闖技術「無人區」的體現。

論證會現場，與會的專家們經過嚴謹的質詢與深入討論，對「大型風電機組六自由度全功率智能測試平台」項目實施方案的戰略性、創新性與可行性達成了高度共識，一致同意通過論證。評審專家認為，工程完成後，將填補我國在大型風電機組全功率智慧測試領域的技術空白，為離岸風電裝備的研發設計、性能驗證提供國際領先的支撐平台，為我國搶佔全球風電技術制高點注入強勁動能。

「工程建成後，將為未來離岸風電30年的發展提供有效支撐，成為全球風電產業加速發展的新引擎。」秦海岩透露，目前40兆瓦級風電機組電氣及動力學六自由度實驗平台項目已在汕頭瀨江區「四個一體化」離岸風裝備製造產業園

據悉，汕頭國際風電創新港是廣東省和汕頭市政府傾力打造的國家離岸風電產業根據地、國際離岸風電創新策源地。目前，涵蓋整機、變速箱、發電機、葉片、軸承、檢測認證的「四個一體化」離岸風電裝備製造產業園區計畫已基本建成，入駐的金風、德力佳、中材、中車、洛軸、鑑衡均為國內龍頭企業。