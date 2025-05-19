中方出席世衛大會　批評個別國家操弄台灣問題

第78屆世界衛生大會（WHA）5月19日至27日在瑞士日內瓦舉行，中國代表團17日在日內瓦舉辦媒體吹風會。中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭表示，在台灣地區參與世界衛生大會問題上，中方立場是一貫及明確的，即必須按照一個中國原則來處理，中方對涉台提案堅決反對。



圖為2022年12月，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭在瑞士會議上發言。（Reuters）

陳旭指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。在這樣一個關鍵節點，台灣民進黨當局夥同少數國家，逆歷史潮流而動，再次搞所謂的涉台提案，不但挑戰了二戰勝利果實，挑戰了反法西斯國際文件，也挑戰了戰後國際秩序。

他表示，當前全球衛生治理處於亟待豐富和完善的關鍵時期，更需要各國凝聚團結力量，開展務實有效的對話與合作。個別國家將涉台問題作為遏制中國發展的工具，再次在世衛大會操弄台灣問題，顯然違背了各國齊聚此次大會的初心，干擾會議正常秩序，破壞團結合作氛圍。

他又表示，在一個中國原則前提下，中國中央政府對台灣地區參與全球衛生事務作出了妥善安排。只要是符合一個中國原則的涉台技術交流，都能夠順利進行。