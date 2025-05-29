中國第41次南極考察丨「雪龍2」號凱旋　順利完成全部考察任務

《新華社》報道，5月28日，極地科考破冰船「雪龍2」號抵達海南海口，中國第41次南極考察隊順利完成全部考察任務。「雪龍2」號於2024年11月1日從廣州出發，歷時208天，總航程4萬餘海里，創下中國極地考察史上單船執行任務最長時間紀錄。



4月8日，南極秦嶺站附近的群山。（新華社）

「雪龍2」號。（央視新聞）

中國第41次南極考察隊領隊王金輝介紹，此次考察最大亮點在於中國首次在南極秋季開展以羅斯海生態系統為主要研究對象的聯合航次，成功實現南極考察由夏季向自然條件更為惡劣的秋季延伸。聯合航次邀請了英國、美國、澳大利亞、泰國等8個國家科研機構的12位科學家共同參與，累計完成4條斷面共計24個綜合海洋調查站位，布放各類觀測浮標34個，採集水樣、膜樣、沉積物、生物及海冰樣品共5000餘份，主要有3個方面的新發現：

在水體結構方面，秋季羅斯海水體分層明顯，水下150米以內水體混合均勻，但位於混合層以下的變性繞極深層水可入侵到南緯75度區域，而冰間湖200米至400米深度範圍存在明顯的冰架過冷卻水。

第41次南極考察｜「雪龍2」號完成南大洋秋季科考任務。（新華社）

在低營養級生物方面，羅斯海區域初級生產過程不活躍，但冰間湖0至200米水層浮游動物生物量較高，在調查海域500米至2000米的深層發現有浮游動物越冬類群。

在磷蝦和高營養級生物方面，羅斯海西部海槽陸坡區存在密集南極磷蝦群，鳥類和哺乳類主要集中在冰緣區，優勢種分別為南極鸌、阿德利企鵝、食蟹海豹以及南極小鬚鯨。

作為科普極地知識的窗口，「雪龍2」號於5月19日至23日應邀首次訪問泰國並舉行公眾開放日，吸引了上千名泰國公眾登船參觀。兩國科研機構舉行極地科學國際學術會議，舉辦科普教育展覽，傳播極地生態保護理念。

4月8日，南極秦嶺站。（新華社）

3月29日，科考隊員在「雪龍2」號艉甲板進行浮游生物垂直網作業。（新華社）

6月2日至3日、6月5日至7日，「雪龍2」號將在海口面向公眾開放，全面展示中國極地科考成果以及參與國際極地治理的貢獻，6月8日將離港返回上海。

「雪龍2」號出海近7個月，是中國極地考察史上單船執行任務歷時最長的一次。本次考察進一步推動了極地領域科研和後勤保障的國際合作，探索了開展國際化、跨季節、跨學科綜合調查的新途徑，為中國參與南極海洋生態保護與國際治理提供了科學支撐。