上海安福路仿荷里活與香港打造「星光大道」？官方：提案暫不可行

上海法租界核心地帶的安福路，因匯聚品牌店家、特色餐飲與藝文活動，成為城市文化地標。近日，有市政協委員在上海「兩會」期間提案，建議將安福路改建為步行街，並仿效荷里活與香港，打造一條「星光大道」。周二（3日），官方回應指出，提案暫不可行。



在2025年上海「兩會」期間，上海市政協委員、上海戲劇學院電影學院院長厲震林提案，建議參考南京路步行街模式，將安福路改建為步行街，並仿效荷里活與香港，打造一條「星光大道」，以提升街區附加價值，促進文化與商業融合。

據《澎湃新聞》周二報道，徐匯區政府對此提案回應表示指，鑑於安福路周邊有居民區與學校，改建為文藝步行街的計畫暫不可行。為應對人流與車流高峰，當局已在假日時段實施分流與錯峰等交通管理措施。

安福路因匯聚品牌店家、特色餐飲與藝文活動，成為城市文化地標。（新浪）

徐匯區政府強調，將持續發揮安福路的文化與商業優勢，優化消費體驗空間，打造特色消費區。未來計畫結合學校與文化場館，推出美感教育活動，進一步提升街區的文化吸引力。

此前，厲震林在接受內媒採訪時曾表示，安福路是一條充滿詩意的文藝街區，但目前環境需整頓，定位也較模糊。他建議官方進行整體規劃，透過步行街與「星光大道」的建設，為安福路注入更鮮明的文化特色與國際影響力。