西子電梯總裁墮樓身亡　警排除刑事案件　上周還曾公開出席活動

西子電梯科技有限公司總裁劉文超周一（6月2日）墮樓身亡，杭州警方經調查排除刑事案件。



據《紅星新聞》報道，西子電梯科技有限公司微信公眾號文章顯示，5月30日，劉文超曾出席公司活動。不過對於劉文超墮樓身亡的消息，西子電梯客服熱線工作人員表示，暫不清楚具體情況。

公開資料顯示，劉文超出生於1971年，是西子電梯科技有限公司總裁兼總工程師，高級工程師，浙江省發明協會智慧電梯專業委員會主任、杭州市院士專家工作站評審專家庫成員、杭州市質量技術監督工程技術人員工程師資格評審委員會專家庫成員。

上世紀90年代初，機械設計專業出身的劉文超大學畢業後被分配到當時的杭州西子電梯廠工作。2007年，劉文超在西子孚信科技有限公司從事電梯零部件的銷售工作。2008年，劉文超帶領46個人的初創團隊，從西子母公司預支了400多萬元人民幣資金，創辦了西子電梯科技有限公司。2019年2月22日，劉文超發起成立浙江省發明協會智慧電梯專業委員會並擔任主任一職。

《人民網》曾報道，劉文超從車間技術人員到西子電梯科技有限公司總裁，從企業創辦之初租賃廠房到204畝的青山湖現代化工廠，從最初年產值幾千萬到2021年的25個億。在對電梯業近30年的堅守中，劉文超一步一個腳印，穩扎穩打，奉獻著自己的光和熱。