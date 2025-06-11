全球海拔最高！　西藏首個塔式光熱電站開工　料年均發電2.6億度

周二（6月10日），位於西藏那曲市安多縣的土碩100兆瓦光熱電站式開工建設，這是全球海拔最高、西藏首個塔式光熱電站，建成後每日可實現16小時連續穩定發電，年均發電量可達2.6億度。



項目一期光伏場區組件安裝完成。（西藏開發投資集團公司）

據新華社報道，安多縣土碩100兆瓦光熱電站總投資約20.37億元人民幣，地處海拔4650米的藏北高原。當地年日照時長超過2800小時，太陽能資源極為豐富。

相關負責人介紹，該項目採用先進的熔鹽塔式光熱技術，通過80萬平方米的定日鏡將太陽能反射至吸熱塔，使熔鹽升溫至560℃，再通過高溫熔鹽逆流換熱，實現機械能向電能轉化，輸出持續穩定的清潔能源。

新能源產業公園效果圖。（西藏開發投資集團公司）

發電區全景、鏡場預制樁施工。（西藏開發投資集團公司）

吸熱塔基礎出零米、第一版鋼筋綁紮完成。（西藏開發投資集團公司）

電站建設過程將會面對高風速、高寒缺氧、超強紫外線等嚴峻挑戰，為此，項目建設將創新性開展「弱電網下超高海拔塔式光熱電站關鍵技術研究與應用」，並將在西藏首次完成「長時儲能光熱+風電+光伏」超高海拔一體化電源實驗平台建設及示範應用。

安多縣土碩100兆瓦光熱電站採用的熔鹽塔式光熱系統，還可以在無光照時段釋放並儲存熱能，保障發電連續性，實現電力穩定輸出。該電站計劃於2026年10月建成並網發電，將使藏北電網供電能力提升約20萬千瓦，緩解當地缺乏穩定電源的難題。