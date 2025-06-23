中國援非洲醫生張軍橋救落水者犧牲　終年38歲

在非洲坦桑尼亞穆希比利國家醫院（Muhimbili National Hospital）駐派，來自山東的張軍橋醫生，6月15日為救起一名素不相識的落水女子，被湍急的暗流吞噬，終年38歲。



《新黃河》報道，6月15日下午，一名坦桑尼亞女子在達累斯薩拉姆市海邊溺水。目擊者提供的照片顯示，張軍橋在海中奮力托舉著落水者，不顧自身安危，對其展開施救。惟在落水者獲救上岸後，張軍橋卻因體力透支溺水，雖經搶救，仍不幸離世。

張軍橋在海中奮力托舉著落水者。（新黃河）

張軍橋是山東第二醫科大學附屬醫院麻醉科醫生。2024年年初，他率領第27批中國援坦桑尼亞醫療隊抵達達累斯薩拉姆。

張軍橋是中國派駐坦桑尼亞穆希比利國家醫院的高級麻醉專家，擁有醫學、外科、內科學和麻醉學多重學位，並持有覆蓋全球100多個國家的國際職業執照。在坦桑尼亞工作期間，他不僅參與臨床工作，還積極培訓本地醫護人員，引入中國麻醉技術。

張軍橋生前受訪時稱，非洲的醫療情況讓他意識到「必須帶人，必須留下東西」。他組織了多場面向本地醫護人員和醫學生的麻醉技術專項培訓，同時克服語言障礙、適應艱苦條件，救治了無數飽受疾病困擾的非洲民眾，更為當地留下了一隊帶不走的醫療隊伍。

張軍橋曾帶妻女「擺攤」教授急救知識，被人稱為「地攤醫生」。（新黃河）

張軍橋生前獲得過多項榮譽，但他被人熟知源於一次「擺攤」。2020年6月7日，張軍橋開始在廣場「擺攤」，他自費買來示範的模型道具，現場教授心肺復甦急救知識，同為醫務人員的妻子，以及其一對女兒也從旁協助。後來，他被媒體親切地稱為「地攤醫生」。

6月20日，張軍橋的追悼會在坦桑尼亞穆欣比利國立醫院舉行，300多名醫院職工、當地民眾以及在坦華人到場憑吊。在追悼會上，坦桑尼亞衛生部、外交與東非合作部代表以及世界衛生組織非洲區域主任相繼致辭，向張軍橋致敬。當地華人也自發前往醫院追悼。