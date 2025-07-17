中國經濟面臨持續信貸收縮關鍵挑戰

中金公司分析師認為，當前中國經濟，尤其是傳統私營部門正面臨信貸收縮的關鍵挑戰，仍需要透過財政政策提振投資回報預期，以推動信用周期重新擴張。



中金公司研究部首席港股和海外策略分析師劉剛， 7月15日在新加坡舉行的中國—東南亞經濟與金融論壇上指出，信貸周期是決定經濟方向和市場的關鍵。

他將信貸周期分為三部分：一是政府財政，二是新興產業，三是傳統私營部門，包括房地產和製造業等。其中，新興產業如人工智能尚處於發展早期，而傳統私營部門則面臨收縮挑戰。

劉剛說，中國經濟面臨的關鍵挑戰，至少對傳統私營部門而言，是持續的信貸收縮，「原因不是因為流動性短缺，而是對未來的低預期」。

他說，如果對回報有高預期，就會有更多支出和投資意願，轉化為信用擴張；但問題在於，經濟的某些部分，仍然面臨通縮壓力。

他指出，這種壓力是源於回報低於成本。「以房地產為例，當前按揭利率為3%，一線城市的租金收益率只有1.5%到2%。如果能夠扭轉這種局面，行業就能逐漸自行企穩甚至復蘇，但目前還有距離。」

國家統計局原副局長賀鏗早前表示，內地現時的房地產供應過剩，「14億人可能住不完」。（視覺中國）

劉剛認為，降低融資成本是一個選擇，但當前中國利率已經較低，流動性也很充裕，單純靠降息來降低成本，刺激經濟的效果會非常有限。「因此，最關鍵的還在於提升回報預期。這是當前政策的目標，也取得了一些成效，但需要做更多。」

在回報和消費預期方面，劉剛認為，當前中國居民的名義儲蓄率雖然在統計上看似較高且仍在增長，但刨去為了教育、養老、醫療等預留的錢後，剩下的可支配收入就沒有那麼高。「如果預期收入下降，支出又是剛性的，消費意願就會減弱。」

至於如何整體提高未來預期，劉剛認為，一是逆周期的財政支持，比如以舊換新補貼、生育補貼等舉措，實質上是由政府財政「加槓桿」，以增強居民信心，帶動消費與投資。

二是鼓勵支持新增長點。劉剛說，對於市場和企業而言，人工智能等新興領域帶來新增需求，市場對其未來成長性的預期更強，因此更有可能帶動新一輪的投資與資本支出，但由於還處於發展早期，尚無法完全對沖傳統需求的拖累。

中國第二季經濟增長率5.2%，比第一季略有放緩。展望下半年，劉剛說，如果財政刺激措施能夠更強勁地支持消費等傳統需求，並釋放新的增長動能，就能為經濟帶來更強勁的增長和表現。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

