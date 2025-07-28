華北暴雨｜北京啟動全市防汛一級應急響應　市民非必要不外出

華北地區自7月23日起持續較強降雨，部份水庫高水位運行、河道堤防出險，局部地區受災嚴重。其中，北京市防汛指揮部於周一（7月28日）晚上8時啟動全市防汛一級應急響應。直至應急響應解除為止，企事業單位除保障城市運行、民生服務等外，非必要不要求員工到崗上班。



圖為2025年7月28日，北京暴雨成災，懷柔區一名男子以塑膠船轉移到安全地帶。（cnsphoto via REUTERS）

央視新聞報道，根據北京市防汛一級應急響應，廣大市民非必要不外出，出行人員需關注出行提醒，遇有積水路段請勿涉水行車，不要在低窪路段和區域停放車輛。重點危險區域和主要搶險救援道路將實施臨時交通管制措施，必要時將採取地鐵、公交停運措施；涉及山區地質災害沿線，或途經洪水區域的火車將及時停運、折返或迂回等措施。

圖為2025年7月28日，北京密雲區因暴雨水浸，有道路損毀。（Reuters）

國家防總派工作組赴京津冀一線指導救災

應急管理部指出，根據氣象部門預報，從周一夜間至周二（29日），北京、天津、河北等地部份地區有大到暴雨，其中，河北中部和東北部、北京西南部和東北部等地部份地區有大暴雨，局地有特大暴雨。周一傍晚6時，中央氣象台已發布暴雨橙色預警。

根據《國家防汛抗旱應急預案》及有關規定，國家防總決定於當晚9時針對北京、天津、河北升級啟動防汛三級應急響應，國家防總辦公室派出3個工作組，已分別趕赴3省市一線協助指導防汛救災工作。