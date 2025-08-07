湖南90後醫生強姦兩名未滿14歲少女被判囚6年　其父擔任辯護人

湖南永州一名「90後」醫生劉某贇，因涉嫌強姦兩名未滿14周歲的少女，近日被永州市中級人民法院二審改判有期徒刑六年。



報道指，劉某贇1992年出生，為湖南藍山縣某鎮衛生院執業助理醫師。據檢察機關指控，劉某贇分別於2022年及2023年通過網絡結識兩名未成年少女來某某（2009年10月出生）和廖某某（2010年2月出生），並在江華縣及永州市冷水灘區的酒店與二人發生性關係。案發時，兩名被害人均未滿14周歲。

劉某贇為湖南藍山縣某鎮衛生院執業助理醫師。（澎湃新聞）

2023年9月21日，來某某的母親從女兒的QQ聊天記錄中發現曖昧信息及酒店定位，隨即帶女兒到江華縣公安局報案。來某某陳述稱，當晚與劉某贇在酒店發生性關係。警方調查顯示，案發當日酒店閉路電視錄像確認來某某進入劉某贇入住的房間。醫院檢查顯示來某某存在「處女膜陳舊性裂傷」，但未從其體內檢出精子DNA。

另一名被害人廖某某的案件中，檢方指控劉某贇於2022年8月及2023年6月在冷水灘區某酒店與廖某某發生三次性關係。雖然缺乏酒店閉路電視畫面，但有劉某贇的入住登記信息作為佐證。

2024年3月，江華縣人民檢察院以強姦罪對劉某贇提起公訴。來某某同時提起附帶民事訴訟，要求劉某贇賠償精神損害撫慰金、醫療費等共計215.2萬元（人民幣．下同）。庭審中，劉某贇否認與被害人發生性關係，稱僅與來某某在酒店「著衣分床而睡」。其父親劉志軍，藍山縣檢察院三級高級檢察官，作為近親屬辯護人，認為現有證據不足以證明強姦罪成立。

一審判決書。（澎湃新聞）

2024年8月，江華縣法院一審認定劉某贇姦淫兩名未滿14周歲幼女，構成強姦罪，判處有期徒刑八年，並賠償來某某醫療費等286.24元。劉某贇不服，提出上訴。

二審由永州市中級人民法院審理，於2024年10月及2025年1月兩次開庭。劉志軍提出，警方四次詢問來某某的同步錄音錄像均無聲音，廖某某對劉某贇外貌的描述與實際不符，質疑被害人陳述的合法性及證據真實性。

永州中院評判稱，來某某陳述的錄音錄像無聲音為設備故障，公安機關已作合理解釋；廖某某的詢問過程符合程序，且記憶偏差屬未成年人認知特點，兩名被害人的陳述可作為定案依據。法院同時確認，涉案手機數據無刪改或污染，公安機關使用的辨認照片及被害人年齡證據均無誤。

二審判決書。（澎湃新聞）

永州中院認為，一審認定事實清楚、定罪準確，但量刑偏重。劉某贇在犯罪過程中未使用暴力或威脅手段，亦未造成嚴重後果。2025年7月24日，二審法院維持一審定罪及民事賠償判決，改判劉某贇有期徒刑六年。劉志軍對二審判決表示不滿，將提起申訴。