中泰潛艦案解凍　泰國捨棄德製、改用中國製柴油發動機

泰國政府8月7日正式拍板通過中泰潛艦採購案的修正案，決定放棄原先規劃的德製MTU396柴油發動機，改為使用中國生產的CHD620柴油電力發動機，並同意延長潛艦建造期限逾三年。這項修正案意味著停滯多時的中泰S26T型潛艦計劃可望重啟，反映泰國政府在軍事現代化與地緣政治之間的平衡取向有所轉向。



《曼谷郵報》（Bangkok Post）報道，泰國代理總理暨內政部長普譚（Phumtham Wechayachai）表示，內閣已經通過相關決議，但他未進一步說明具體細節。

報道引述消息人士說法指出，此次修正針對的是中泰兩國政府以政府對政府（G2G）模式簽署的「元級S26T潛艦」採購案。原本計畫使用德國MTU396發動機，但自2021年起，德方以潛艦軍事性質與最終用途為由，拒絕供貨，導致工程停擺至今。為此，泰國方面最終決定更換為中國生產的CHD620柴油電力發動機。

中方039型元級潛艦的資料照。（解放軍新聞傳播中心官方微博@中國軍號）

該潛艦合約由泰國皇家海軍與中國船舶重工國際集團（CSOC）於2017年簽署，原定於2023年完工。由於發動機供應中斷，截至目前工程進度僅完成約64%。根據目前資料，泰國方面已支付10期款項共77億泰銖（約合18.5 億港元），尚有55億泰銖（約合13.2 億港元）未付款，佔合約總額約40%。

泰國皇家海軍副發言人帕拉差海軍少將（Paraj Ratanajaipan）對於內閣拍板支持調整方案表達感謝，並指出此舉有助於皇家海軍持續推動採購計畫，「強化海軍在水面、空中與水下的整體作戰能力」。

帕拉差表示，中國製CHD620柴油電力發動機已通過多項嚴格測試，其性能與安全性「不僅符合原德製發動機的標準，甚至更勝一籌」，並獲得國際權威船級機構「勞氏船級社」（Lloyd’s Register）認證。此外，該型號發動機目前亦被其他國家的潛艦採用。

帕拉差強調，希望泰國民眾對皇家海軍有信心，這艘戰略資產將用於捍衛主權、維護海洋利益，並在各種情況下支援泰國人民。