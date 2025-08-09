基孔肯雅熱｜患者有後遺症？佛山市：沒有發現　多數症狀一周消退

廣東佛山市周六（9日）召開基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情防控新聞發布會，據介紹，目前全市的基孔肯雅熱疫情呈明顯下降趨勢，已有超九成病例痊癒。輿論關注是否有後遺症的問題，對此相關負責人介紹，大多數患者的症狀都可以在一周左右消退，沒有發現嚴重後遺症。



發布會介紹，現時每日新增報告病例數從7月19日最高峰的674例降至8月8日的148例，從7月29日至今呈持續下降趨勢，最近連續5天每日新增病例數降至200例以下，新增涉疫村居也穩步減少，防控工作取得階段性初步成效。目前在本輪疫情中，佛山沒有出現重症、死亡病例，已有超九成病例痊癒。

臨床上可見，目前基孔肯雅熱病例均為輕症，主要表現為關節痛、發熱和皮疹，根據臨床特徵統計分析，其發生比例分別為90.1%、83.1%、70%，65歲以上老年人出現肌痛、乏力、噁心症狀更常見。大多數患者的症狀都可以在一周左右消退，沒有發現嚴重後遺症。然而，小部分人會遺留時間相對較長的關節疼痛，需要進一步跟蹤隨訪。佛山市已治愈出院患者年齡最大95歲，最小40天。

負責人指，基孔肯雅熱主要的病變部位在關節，因此痊癒出院的患者應注意休息與活動平衡，發病3個月內，要注意保養關節，避免負重、爬山、長跑，在活動時最好佩戴保護性器具，以避免造成持續性損傷。對於症狀持續較久的患者，可以到康復門診做進一步康復治療。