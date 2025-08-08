基孔肯雅熱｜繼佛山、中山後 廣州亦開展愛國衛生運動統一行動
撰文：陳進安
出版：更新：
廣東爆發基孔肯雅熱（又稱屈公病）疫情，引發廣泛關注。周五（8日）下午，廣州衛健委透過微信公眾號宣布，當前正值高溫多雨季節，蚊媒傳染病傳播風險升高，為築牢基孔肯雅熱防控防線，廣州周六（9日）全天將在全市範圍開展愛國衛生運動統一行動，請全體市民、單位共同行動。
據介紹，是次行動需組織在穗廣大機關企事業單位、村居、小區、廠企商戶和家庭個人共同參與，做好環境衛生整治、翻盆倒罐清積水、清除蚊蟲孳生環境等工作，確保全市全覆蓋、無死角。
其核心任務是全民清除蚊蟲孳生環境，重點做到三點：一是翻盆倒罐清積水。及時傾倒花盆托盤、閒置容器、輪胎積水；二是環境整治無死角。清理垃圾雜物、疏通溝渠、填平坑窪；三是重點區域強化。垃圾收集點、背街小巷、地下車庫、綠化帶全面消殺。
此前，周四（7日）全天，佛山市已在全市範圍內開展愛國衛生運動統一行動。周五下午，中山市在全市範圍內統一開展全民愛國衛生行動。
