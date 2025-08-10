8歲男童雲南參加夏令營走失　警方、藍天救援隊加緊搜救

8月9日，一名8歲男童在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失，當地各部門正加緊搜救。



《現代快報》報道，8月9日，一則「大理蒼山尋人啟事」在社交平台引發關注。帖文稱，當日11時40分左右，一名男童在小岑峰山下附近走失。

夏令營工作人員講述，走失男童年約8歲，來自北京，與其一同參加當天夏令營活動的共有7名兒童，年齡均在6至8歲，同行另有4名成人老師，男童當天中午在山上一處拐角處走失，「當時隨營的老師沒有注意到他」。

8歲男童在雲南大理蒼山參加夏令營期間走失。（紅星新聞）

據介紹，該夏令營名稱為「明日之光夏令營」，主要致力於為兒童提供「自然教育」，登山是項目活動之一。

《紅星新聞》報道，多名知情網民表示，男童隨身的書包上有其名字和電話號碼。

當地警方、藍天救援隊以及夏令營老師已上山尋找男童，截至8月9日晚上10時仍未尋回。

《都市快報》報道，救援隊出動了專業熱成像無人機參與搜救，上山尋人的志願者午夜時分才分批下撤，消防仍在搜尋。8月10日清晨，當地人士又組成志願者隊伍上山繼續尋人，有志願者透露，今早已有6隊人馬出發，應該有近100人上山，正在男童走失附近的地方尋找。

多名志願者組隊上山尋人。（都市快報）

地圖顯示，男童失蹤之處附近都是山脈和植被覆蓋。（都市快報）

蒼山位於雲南省大理白族自治州中部，自北而南由19座山峰組成，海拔3074至4122米，最高峰馬龍峰海拔高達4122米。小岑峰為雲南蒼山十九峰之一，海拔約為4092米。