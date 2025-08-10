中俄海上聯合軍演　中國海軍新型艦艇「紹興艦」首次亮相參加

央視新聞報道，8月3日，中俄「海上聯合-2025」聯合演習進入海上演練階段，中方參演兵力由東部戰區海軍與北部戰區海軍組成，派出多型現役主戰艦艇及多兵種參與，包括導彈驅逐艦「紹興艦」、「烏魯木齊艦」、綜合補給艦「千島湖艦」、綜合救援船「西湖船」，以及固定翼飛機、艦載直升機及海軍陸戰隊員等。據介紹，此次參演艦艇均為中國海軍現役主戰艦艇，其中更有「新面孔」首次參加中俄聯演。



2022年3月入列的「紹興艦」是中國自主設計建造的052D改進型導彈驅逐艦，滿載排水量逾7,000噸，具備強大的戰場探測感知、電子水聲對抗及綜合攻防能力，主要負責編隊區域防空及對海突擊等任務。這是該艦首次出國參與聯合演習。

演習期間，面對部份國家的飛機和艦船在周邊出現，「紹興艦」保持從容應對，向外發出中國聲音。

軍事專家魏東旭指出，紹興艦最大的優勢就是它的傳感器非常地先進，有相控陣雷達，還有先進的對空搜索雷達。無論對方的目標是從空中來還是從海上來，都可以在很遠的距離進行有效地探測。根據對方目標的屬性和動作，利用預案精準應對。通過展示實力，讓這些挑釁者無論從空中來還是從海面上來都能夠知難而退。且航渡與演習過程中並未出現被干擾的情況。

新型綜合救援船「西湖船」首現聯演 海上移動救援基地

另一艘備受關注的參演艦艇是去年才服役的「西湖船」，屬於中國自行設計建造的新型綜合救援船，滿載排水量逾1.3萬噸，信息化集成度高、模塊搭載能力強，具備搜救、醫療、維修等多種救援功能。

魏東旭形容，西湖船的設計和外形非常具有辨識度。它的艦體比較大，而且前甲板位置非常平整，設有大型直升機的起降點，方便大型艦載直升機轉運人員、救援物資。船尾則是救援設備的作業區，配備大量專業設備，看起來雖然只是一條船，但實質上是一個在海上可以移動的綜合救援基地，救援技術達到國際一流水準。

自2012年以來，中俄「海上聯合」系列演習已成功舉辦11次，成為兩國海軍合作的重要平台。雙方艦艇型號與兵力配置持續優化，演習課目亦不斷增加。當地時間8月3日至5日，雙方艦艇編隊在俄羅斯符拉迪沃斯托克附近海域，按計劃完成聯合防空、聯合對海、聯合反潛及錨地防禦等多項演練。

魏東旭指出，這顯示兩國海軍在聯合演習框架內的互信持續深化，演習就像一場更為複雜的考試，通過出更多、更難的考題，雙方可以在一場考試當中互為磨刀石，也可以共同學習，共同進步。

首提「聯合應對西太安全威脅」

值得留意的是，本次聯演的主題為「聯合維護戰略通道安全、聯合應對西太安全威脅」，其中「聯合應對西太安全威脅」為首次提出。

魏東旭指，現在來看，西太地區，也就是太平洋區域的一些重要的戰略通道有不安全的因素，中俄兩國海軍進行這種聯合演習，就是要向外界傳遞一種維護和平、維護穩定的信號。中國和俄羅斯要利用自身的防禦力量，針對這種威脅和挑釁進行最大程度的制衡，讓西太地區總體上處於和平和穩定的狀態。