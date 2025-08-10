黃仁勳晤特朗普後 Nvidia據報獲批對華出口H20晶片許可
撰文：官祿倡
出版：更新：
美國自從上月解除對華出售H20晶片禁令後，外界關注生產這一先進人工智能（AI）晶片的半導體巨頭英偉達（Nvidia）何時重啟對華出口。英媒8月9日報道指，在英偉達行政總裁黃仁勳6日訪問會見總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）後，負責出口管制的商務部工業與安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）才開始向英偉達核發H20晶片的出口許可證。
英偉達在上月表示正勸說華府恢復對中國出口H20晶片，並透露已獲得華府保證，黃仁勳也在上月訪華，向外界釋放積極訊號。不過此後數週卻遲遲未等來事關出口的許可證，直至黃仁勳訪問白宮後才開始行動。
目前尚不清楚英偉達獲准對哪些中國公司出口以及獲批出口的H20晶片數量。
H20晶片是英偉達專門為出口中國的特別定製版本，據悉H20的功效只有旗下王牌產品H100的三分之一。
