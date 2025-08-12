颱風楊柳路徑鎖定｢登台入閩｣　最大風力或增至15級　8省市迎暴雨

今年第11號颱風「楊柳」已生成，目前正在西北太平洋洋面運行，逐漸向西發展，直奔中國東南沿海，並可能先後登陸台灣和閩粵一帶沿海。明天（8月12日）夜間起，颱風雨核心影響時段開啟，台灣、福建、廣東等8省區市會陸續迎來大到暴雨。



「中國氣象愛好者」分析指，受強烈垂直風切變影響，「楊柳」結構一度遭破壞，呈現「掃把型」雲系，高層對流被吹散，中心裸露。然而，若「楊柳」挺過當前不利環境，可能於8月12日起爆發性增強，並朝台灣及福建沿海逼近，最強風力或達15級以上。



分析指出，受強烈的垂直風切變影響，這個原本有望穩步發育的熱帶氣旋被高空和低空的風速差硬生生「切開」，高層結構已經完全被破壞，整體形態東倒西歪。衛星雲圖顯示，「楊柳」此刻的雲系呈現一種典型的「掃把型」，強對流雲團被吹向一側，中心裸露，仿佛一塊被撕開的雞蛋灌餅，並不像一個狀態良好的颱風。

「楊柳」的衛星雲圖。

若8月11日「楊柳」能夠捱過的最艱難時刻，從8月12日開始就可能迎來一次迅猛的爆發式增強。而這種情況在颱風發展史上並不少見，當高空環境出現變化、垂直風切減弱後，如果底層環流保存較好，颱風有可能在短時間內迅速恢覆乃至超常增強。亦因此，「楊柳」一旦成功突破當前的不利條件，未來幾天的強度預估將出現翻倍式上調。

路線「登台入閩」

在颱風路徑的預報上，8月初的超級計算機模式多次給出了「楊柳」北上、逐漸消散的可能性。但隨著實時觀測和模式修正的不斷進行，8月11日的多家氣象機構與數值預報結果幾乎一致地鎖定了「登台入閩」的經典路線，也就是說，「楊柳」極有可能先在8月13日白天登陸台灣南部，隨後在13日晚至14日上午之間再次登陸福建沿海地區。這條路徑不僅讓台灣南部的居民面臨直接的風雨沖擊，福建沿海及周邊地區也將迎來颱風正面影響。

值得注意的是，楊柳具有明顯的近岸爆發傾向。即它可能在距離登陸只有一段很短的海域時，才完成強度的大幅提升。這種近岸增強的颱風往往破壞力更大，因為留給防御的時間會非常緊張。綜合來看，一旦環境條件允許，「楊柳」的強度很可能在登陸台灣之前就達到強颱風甚至超強颱風水平，最大風力或達到15級以上。

「楊柳」最大風力或達15級以上。

颱風「楊柳」將「登台入閩」。

登陸後或深入內陸

分析指出按現有趨勢，「楊柳」不僅會在台灣和福建沿海造成顯著影響，其後續路徑也值得高度關注，或深入內陸，給華東、華中等地帶來持續的風雨過程。這種情況可能導致降雨範圍擴大、時間延長，增加中小河流洪水、山體滑坡、城市內澇等次生災害的風險。

「楊柳」在福建沿海登陸需重點關注13日晚至14日上午的二次登陸時間段，屆時風力可能維持在強颱風等級，沿海風浪極大。預計8月14日之後，颱風殘余環流將深入內陸，給江西南部、廣東、湖南等地帶來明顯降雨。

目前，颱風「楊柳」正處在命運的轉折點上。從8月11日的風切壓制，到8月12日可能的爆發增強，再到8月13日和14日連續兩次登陸，整個過程變化快、影響範圍廣。