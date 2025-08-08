遊台注意！颱風楊柳生成「強度挑戰中颱」 下周三到五最接近台灣
撰文：許祺安
出版：更新：
【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】據台灣中央氣象署指出，今年第11號颱風已於今日（8月8日）凌晨生成，命名為「楊柳」（Podul，朝鮮提供名稱）。預估楊柳在12日接近台灣東部海面，並在13、14日影響台灣最劇，不排除往台灣靠近，未來可能會發布海上警報。
台灣氣象專家吳聖宇預測，接近台灣時強度有機會達中颱以上，點名台灣北部和東北部沿海地區要特別注意。而根據本港天文台最新路徑概率預報圖顯示，楊柳襲港機率為1％至10%。
日本氣象廳預估將會直撲台灣
今年編號第11號輕度颱風楊柳，今（8）日8時的中心位置在北緯20.0度，東經145.7度，以每小時15公里速度，向西北西進行。目前各國預測路徑差異不大，大致都是在下週三到下週五接近台灣或巴士海峽。日本氣象廳預估，將會直撲台灣，台灣中央氣象署則預測會走巴士海峽。
台灣氣象專家吳聖宇指出，楊柳強度有繼續增強的趨勢，未來可能會增強為中度颱風，下週三接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若整合後較偏南，將進入風切較弱、環境較有利的區域，有機會持續增強，可達中度颱風。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，差別主要就在太平洋高壓的強弱：如果高壓偏強，就可能南壓走巴士海峽；如果高壓沒那麼強，路徑就會趨向台灣，雖然這幾天仍可能有些變數，但整體方向已經漸漸明朗，提醒下週有安排活動的民眾，務必留意最新預報，也提前做好防颱準備。
大陸中央氣象台則預估，「楊柳」將以每小時15~20公里的速度向西北方向移動，強度將逐漸加強，逐漸向台灣以東洋面靠近。
連環颱風？天文台：楊柳或移向廣東+風暴路徑 歐美模式驚人預測基孔肯雅熱｜颱風過後室外積水成蚊蟲孳生地 上海提示民眾滅蚊有片｜浙大無人航行器成功深入｢蝴蝶｣颱風眼觀測 為中國首次颱風竹節草二次登陸上海 料華東地區將持續降雨颱風竹節草｜上海發佈黃色暴雨預警 已轉移安置超28萬市民