遊台注意！颱風楊柳生成「強度挑戰中颱」　下周三到五最接近台灣

【楊柳／天氣／weather／明天的天氣／hko／天文台】據台灣中央氣象署指出，今年第11號颱風已於今日（8月8日）凌晨生成，命名為「楊柳」（Podul，朝鮮提供名稱）。預估楊柳在12日接近台灣東部海面，並在13、14日影響台灣最劇，不排除往台灣靠近，未來可能會發布海上警報。



台灣氣象專家吳聖宇預測，接近台灣時強度有機會達中颱以上，點名台灣北部和東北部沿海地區要特別注意。而根據本港天文台最新路徑概率預報圖顯示，楊柳襲港機率為1％至10%。



日本氣象廳預估將會直撲台灣

今年編號第11號輕度颱風楊柳，今（8）日8時的中心位置在北緯20.0度，東經145.7度，以每小時15公里速度，向西北西進行。目前各國預測路徑差異不大，大致都是在下週三到下週五接近台灣或巴士海峽。日本氣象廳預估，將會直撲台灣，台灣中央氣象署則預測會走巴士海峽。

台灣氣象專家吳聖宇指出，楊柳強度有繼續增強的趨勢，未來可能會增強為中度颱風，下週三接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若整合後較偏南，將進入風切較弱、環境較有利的區域，有機會持續增強，可達中度颱風。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，差別主要就在太平洋高壓的強弱：如果高壓偏強，就可能南壓走巴士海峽；如果高壓沒那麼強，路徑就會趨向台灣，雖然這幾天仍可能有些變數，但整體方向已經漸漸明朗，提醒下週有安排活動的民眾，務必留意最新預報，也提前做好防颱準備。

大陸中央氣象台則預估，「楊柳」將以每小時15~20公里的速度向西北方向移動，強度將逐漸加強，逐漸向台灣以東洋面靠近。