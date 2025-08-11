颱風楊柳｜明晚起廣東將迎暴雨　若強度發展超預期或直奔粵東

據《央視新聞》，今年第11號颱風「楊柳」向西發展，直奔中國東南沿海，並可能先後登陸台灣和閩粵一帶沿海。明天（8月12日）夜間起，颱風雨核心影響時段開啟，台灣、福建、廣東等8省區市會陸續迎來大到暴雨。



中央氣象台8月11日18時發佈颱風藍色預警，預計「楊柳」將於13日中午前後在台灣東南部沿海登陸（颱風級或強颱風級，38~45米/秒，13~14級），穿過台灣島後進入台灣海峽，強度逐漸減弱，向福建南部到廣東東部一帶沿海靠近。

預測路徑圖。（中央氣象台）

據報道， 由於颱風個頭較小，未來路徑和強度預報仍具有不確定性。氣象分析師信欣介紹，颱風「楊柳」大概率在13日白天先登陸台灣，13日夜間至14日凌晨再登陸福建。如果颱風強度發展超預期，路徑也可能向西向南調整，擦過台灣南部直奔粵東；反之如果颱風弱於預期，也可能從台灣北部擦過，直奔浙江。

隨着颱風逐漸靠近台灣東部沿海，12日夜間起，颱風雨將進入核心影響時段。唐曉靜表示，颱風本體主要會影響台灣島、福建、廣東。

從降雨進程來看，12日夜間，台灣島東部將迎來大雨；13日，台灣島大部、福建和廣東交界一帶將出現大到暴雨，局地有暴雨；14日，受「楊柳」殘餘環流影響，廣東北部、廣西北部、江西南部、湖南大部有大到暴雨；15日，颱風雨影響將進入尾聲，但湖南西北部、貴州東北部、重慶東部需防範大到暴雨。