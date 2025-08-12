中美關稅休戰再延長90天　學者：為促成「習特會」創造有利氛圍

中美雙方於瑞典斯德哥爾摩經貿會談後，中國商務部於周二（12日）發布聯合聲明，宣布自即日起再次暫停對彼此加徵24%的關稅，為期90天，同時保留現行10%關稅。美國總統特朗普普亦於當地時間周一（11日）簽署行政命令，將對中國商品加徵更高關稅的暫緩期延長至11月10日，維持「貿易停戰」狀態，為雙方繼續談判爭取時間。中國學者分析，此舉為促成「習特會」創造有利氛圍，但達成全面經貿協議仍需較長時間。



上海復旦大學國際問題研究院長、美國研究中心主任吳心伯接受台灣中央社採訪時表示，關稅延長90天顯示中美雙方有意將經貿問題控制在可控範圍內，預計雙方將持續透過溝通與磋商尋求解決方案。他指出，中方關注美國對技術出口的限制及實體制裁，美方則聚焦貿易不平衡及中國服務業市場開放等議題。然而，雙方要達成廣泛的經貿協議，短期內難以實現。

對於外界關注的「習特會」進展，吳心伯表示，關稅休戰的決定進一步為元首會晤鋪平道路。目前中美經貿團隊正積極磋商，外交團隊亦恢復接觸，雙方其他機構也在考慮重啟交流，為特朗普與習近平的會晤創造積極氛圍。有消息人士透露，雙方正討論川普可能於10月30日至11月1日韓國APEC峰會前後訪華，或在峰會期間舉行場邊會談。

中國人民大學國際關係學院教授時殷弘則持謹慎態度。他指出，中美峰會自2013年以來對雙邊關係的長期影響有限，當前中國限制對美稀土出口、美國遏制中國取得戰略晶片等議題，仍是中美關係的常態化挑戰。對於此次聯合聲明，時殷弘認為，雖然關稅休戰延長90天，但美國對中國的二級制裁威脅（如針對購買俄羅斯石油的國家）及中國對美貿易順差未顯著縮減，顯示雙方信任感僅維持在未惡化的狀態，「中美彼此的信任感只是未變得更糟」。